Фетисов о погоне Овечкина за Гретцки: «Саша может вывести возможности человека на фантастический уровень. У него миссия»

высказался о погоне за рекордом .

Капитан « » занимает второе место среди лучших снайперов в истории (812 шайб). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Саша подобрался к этой вершине. Я с ним летом много общаюсь, года два назад он говорил, что Горди Хоу догонит точно, а вот Гретцки – уже не знает.

У него миссия. Саша может вывести возможности человека на фантастический уровень. Главное – здоровья и без травм, мы все болеем и переживаем.

Я верю, что он доберется до этой вершины. Три сезона ему хватит, чтобы догнать. В этом сезоне 50 шайб может забросить. Саша – большой молодец. Команда вместе с ним в этой гонке, в этом триллере. Это красивая история», – сказал двукратный олимпийский чемпион.