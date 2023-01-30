Фетисов о погоне Овечкина за Гретцки: «Саша может вывести возможности человека на фантастический уровень. У него миссия»

Теги Вашингтон Вячеслав Фетисов Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Горди Хоу Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Фетисов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Саша подобрался к этой вершине. Я с ним летом много общаюсь, года два назад он говорил, что Горди Хоу догонит точно, а вот Гретцки – уже не знает.

У него миссия. Саша может вывести возможности человека на фантастический уровень. Главное – здоровья и без травм, мы все болеем и переживаем.

Я верю, что он доберется до этой вершины. Три сезона ему хватит, чтобы догнать. В этом сезоне 50 шайб может забросить. Саша – большой молодец. Команда вместе с ним в этой гонке, в этом триллере. Это красивая история», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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7 комментариев

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Zomourning33
Ответ Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Какую чушь он несет! Какая миссия?
С ним давно все ясно. Он передачу про акробатический рок-н-ролл делал. Кто понял, тот понял.
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Melnikov1968
Слежу за Овечкиным, искренне верю, что он побьёт рекорд Гретцки. Но при чем здесь возможности n-го человека, какая связь? Слава становится все более мерзким персонажем.
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Какую чушь он несет! Какая миссия?
+2
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+2
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nemishiko
Ответ Bashibuzuck
Давайте уже дождемся побития рекорда Гретцки, а уж потом будем петь Саше диферамбы🤨
Действительно, Овечкин хоть и крутой , но не железный , зачем давить на психику.
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BeastI666I
опять миссия? доказать проклятому западу величие нашей нации или что? сами то еще не устали от этого?
что это за доминирующая нация такая?
+2
-1
+1
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Murad Sabiev
Ответ Bashibuzuck
Давайте уже дождемся побития рекорда Гретцки, а уж потом будем петь Саше диферамбы🤨
Ему уже можно петь дифирамбы, дойдя до такой вершины, как топ-2 бомбардир в истории НХЛ:)
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Bashibuzuck
Давайте уже дождемся побития рекорда Гретцки, а уж потом будем петь Саше диферамбы🤨
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