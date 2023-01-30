Фетисов о погоне Овечкина за Гретцки: «Саша может вывести возможности человека на фантастический уровень. У него миссия»
Вячеслав Фетисов высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (812 шайб). Впереди только Уэйн Гретцки (894).
«Саша подобрался к этой вершине. Я с ним летом много общаюсь, года два назад он говорил, что Горди Хоу догонит точно, а вот Гретцки – уже не знает.
У него миссия. Саша может вывести возможности человека на фантастический уровень. Главное – здоровья и без травм, мы все болеем и переживаем.
Я верю, что он доберется до этой вершины. Три сезона ему хватит, чтобы догнать. В этом сезоне 50 шайб может забросить. Саша – большой молодец. Команда вместе с ним в этой гонке, в этом триллере. Это красивая история», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
что это за доминирующая нация такая?