Кузнецов о Зарипове: «В Челябинске не особо пересекались. Я с ЧМЗ не факт, что вышел бы, а он там жил и не выходил оттуда»

Евгений Кузнецов рассказал о разнице между районами ЧТЗ и ЧМЗ в Челябинске.

ЧМЗ – Челябинский металлургический завод, ЧТЗ – Челябинский тракторный завод.

– Мы общались с и спросили, в чем принципиальная разница. Он говорит: «Ни в чем».

– Почему?

– Не знаю. Мы говорим: «Да не может быть такого». Ты нам объясни, есть разница?

– Блин, ну по детству это как « » – «Магнитка», такое же дерби. Сильные школы, это единственные команды в городе, которые могли что-то противопоставить. Принципиально люди из «Мечела» не переходили в «Трактор» и наоборот. ЧМЗ – это вообще как отдельный город. Для нас всегда игры интересные были, но в дружественном формате, конечно.

Для меня может и нет разницы, но в то же время есть. В плане хоккея да, в плане жизни, конечно, нет.

– А ты мог бы попасть на ЧМЗ?

– Мог, но не факт, что оттуда бы вышел (со смехом). В кроссовках зашел, ушел босиком. Он [Зарипов] там жил и не выходил оттуда, поэтому так говорит (со смехом). В Челябинске мы не пересекались, это уже потом, в сборной. Он постарше был, и у него все друзья с ЧМЗ, а я с ЧТЗ, так что мы не особо пересекались (улыбается).

– Ты его ткнул в бок при встрече?

– Нет-нет, все дружественно было. В Минске [на ЧМ-2014] никогда не забуду, он был таким вожаком, дядькой. Он много не говорил, но говорил правильно. К сожалению, таких хоккеистов не хватает, – рассказал форвард «Вашингтона».