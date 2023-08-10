Ковальчук о том, что Зарипов не играл в НХЛ: «То, что он сделал в России, намного дороже. Всему свое место»
Илья Ковальчук высказался о том, что Данис Зарипов не играл в НХЛ.
В среду в Казани прошел прощальный матч Зарипова, в котором принял участие Ковальчук.
Зарипов – 5-кратный обладатель Кубка Гагарина. Три раза он выиграл этот трофей с «Ак Барсом» (2009, 2010, 2018) и еще дважды – с «Металлургом» (2014, 2016).
– Можно ли желать еще чего-то лучшего его карьере? Все-таки не хватило НХЛ и золота Олимпиады.
– У него были попытки поехать в НХЛ, но всему свое место. То, что он сделал в России, намного дороже.
Человек выиграл пять Кубков Гагарина, шесть чемпионатов России, у него три победы на чемпионате мира. Это говорит о многом, поэтому он заслуженный человек, которого все уважают, – сказал Ковальчук.
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