Ковальчук о том, что Зарипов не играл в НХЛ: «То, что он сделал в России, намного дороже. Всему свое место»

Илья Ковальчук высказался о том, что Данис Зарипов не играл в НХЛ.

В среду в Казани прошел прощальный матч , в котором принял участие .

Зарипов – 5-кратный обладатель Кубка Гагарина. Три раза он выиграл этот трофей с «Ак Барсом» (2009, 2010, 2018) и еще дважды – с «Металлургом» (2014, 2016).

– Можно ли желать еще чего-то лучшего его карьере? Все-таки не хватило НХЛ и золота Олимпиады.

– У него были попытки поехать в , но всему свое место. То, что он сделал в России, намного дороже.

Человек выиграл пять Кубков Гагарина, шесть чемпионатов России, у него три победы на чемпионате мира. Это говорит о многом, поэтому он заслуженный человек, которого все уважают, – сказал Ковальчук.