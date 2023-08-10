Ковальчук о том, что Зарипов не играл в НХЛ: «То, что он сделал в России, намного дороже. Всему свое место»

Теги Сборная России по хоккею Данис Зарипов Илья Ковальчук НХЛ КХЛ Кубок Гагарина ЧМ по хоккею Хоккей

Илья Ковальчук высказался о том, что Данис Зарипов не играл в НХЛ.

В среду в Казани прошел прощальный матч Зарипова, в котором принял участие Ковальчук.

Зарипов – 5-кратный обладатель Кубка Гагарина. Три раза он выиграл этот трофей с «Ак Барсом» (2009, 2010, 2018) и еще дважды – с «Металлургом» (2014, 2016). 

– Можно ли желать еще чего-то лучшего его карьере? Все-таки не хватило НХЛ и золота Олимпиады.

– У него были попытки поехать в НХЛ, но всему свое место. То, что он сделал в России, намного дороже.

Человек выиграл пять Кубков Гагарина, шесть чемпионатов России, у него три победы на чемпионате мира. Это говорит о многом, поэтому он заслуженный человек, которого все уважают, – сказал Ковальчук.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий