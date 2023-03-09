«Кто сказал, что «Адмирал» отскочил? Это «Салават» отскочил. Мы 3:0 вели». Тамбиев о победе в 5-м матче

Теги Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев заявил, что «Салават Юлаев» отскочил в матче с «Адмиралом».

Команда из Владивостока одержала победу в пятой игре (4:3 ОТ, 3-2 в серии) первого раунда Кубка Гагарина.

– Хорошие голы забили, провел хорошее начало. Потом удаления немного поломали игру, инициатива перешла сопернику.

«Салават» – мастеровитая команда. С ним не надо удаляться. Не дотерпели девять секунд. В овертайме Саша Шевченко нанес золотой бросок.

– Это уникальный матч. Как такие игры меняют хоккеистов? Что должны игроки извлечь из матча?

– В плей-офф все решают нюансы. Человеческий фактор. Есть вещи, на которые мы не можем повлиять, но мы направляем команду. Ребята – молодцы, что слушают меня и переносят на площадку.

– Как сделать так, чтобы команда не перегорела?

– Как можно перегореть, играя против «Салавата Юлаева»? Все понимают, кто фаворит этой пары. Я тоже понимаю. Я же не дурак. Не долго осталось ждать решающего матча.

– У вас нет чувства самозванца? Соперник играет, создает моменты, а вы забиваете не самый очевидный гол.

– Самозванца? Это вы про меня говорите?

– Да, ощущения самозванца.

– Что вы хотите от меня услышать?

Класс команды определяется даже при не лучшей игре, но умеет добиваться результата. Кто сказал, что мы отскочили? Я считаю, что «Салават» отскочил. Мы 3:0 вели, – сказал главный тренер «Адмирала».

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11 комментариев

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Ачиваков Марат
Да ладно уже себя нахваливать, двуликий Янус, забыл про нытье о своих в прошлом матче. Пока вам везёт, уж не знаю, кто виноват, но сдается мне, что не так все просто. Будем ждать следующей игры, может она все расставит на свои места.
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Andrej Minich
Ну технически то Адмирал конечно скаканул, но Тамбиев - всё верно, именно так надо мотивировать своих
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Ыжык
Что за тупые вопросы? Выигрывают не по моментам, а по количеству шайб. И Адмирал их забросил больше, значит Тамбиев делает всё правильно.
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BertNiKK
Можно, конечно, сколько угодно говорить о том, что Адмирал играет в скучный хоккей с откатами и отбросами шайбы от своих ворот, но нужно понимать, что в плей-офф у всех 16-ти команд результат стоит на первом месте. И любая из этих команд не откажется от кубка даже при условии, что все 16 побед выиграет со счётом 1:0 в овертайме.
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Alex9999995
Журналист отскочил конечно, после такого вопроса!
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rrvin
Чувство самозванца?
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Uralbary
При первом голе читейшая подножки была, потом из-за просмотра удаление и второй гол, в итоге 2 шайбы из-за ошибки судьи. Адмирал играет в антихоккей, сплошные пробросы.
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Александр Чулков
Адмирал молодец. Удачи в 6 матче. Омск за Вас.
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Aleksey Plotnikov
Шарлатан уж тогда))
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Hell-On Earth
Желаю команде из славного города Владивостока грохнуть Слабоват Юнайтед и выходить во второй раунд!
+11
-2
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akh_eduard
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Сергей Бакин
красава!! уважуха
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