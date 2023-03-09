«Кто сказал, что «Адмирал» отскочил? Это «Салават» отскочил. Мы 3:0 вели». Тамбиев о победе в 5-м матче

заявил, что « » отскочил в матче с « ».

Команда из Владивостока одержала победу в пятой игре (4:3 ОТ, 3-2 в серии) первого раунда Кубка Гагарина.

– Хорошие голы забили, провел хорошее начало. Потом удаления немного поломали игру, инициатива перешла сопернику.

«Салават» – мастеровитая команда. С ним не надо удаляться. Не дотерпели девять секунд. В овертайме Саша Шевченко нанес золотой бросок.

– Это уникальный матч. Как такие игры меняют хоккеистов? Что должны игроки извлечь из матча?

– В плей-офф все решают нюансы. Человеческий фактор. Есть вещи, на которые мы не можем повлиять, но мы направляем команду. Ребята – молодцы, что слушают меня и переносят на площадку.

– Как сделать так, чтобы команда не перегорела?

– Как можно перегореть, играя против «Салавата Юлаева»? Все понимают, кто фаворит этой пары. Я тоже понимаю. Я же не дурак. Не долго осталось ждать решающего матча.

– У вас нет чувства самозванца? Соперник играет, создает моменты, а вы забиваете не самый очевидный гол.

– Самозванца? Это вы про меня говорите?

– Да, ощущения самозванца.

– Что вы хотите от меня услышать?

Класс команды определяется даже при не лучшей игре, но умеет добиваться результата. Кто сказал, что мы отскочили? Я считаю, что «Салават» отскочил. Мы 3:0 вели, – сказал главный тренер «Адмирала».