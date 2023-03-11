Курдин о вопросе Тамбиеву про чувство самозванца: «Журналиста нужно лишить аккредитации и выгнать из хоккея. Хамство чистой воды!»

раскритиковал журналиста из-за вопроса Леониду Тамбиеву.

Главному тренеру дальневосточников на пресс-конференции задали вопрос о «чувстве самозванца» после пятого матча серии между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом» (3:4 ОТ).

«Меня возмущают уфимские журналисты. Один из них вообще назвал «самозванцем» на пресс‑конференции главного тренера « » .

Это же хамство чистой воды! Почему у нас тренеров штрафуют за некорректные высказывания, а журналисты ходят чистенькими? Я считаю, это неправильно.

А почему у нас журналистов не штрафуют? Их вопросы тоже должны быть корректными, и мы должны относиться друг к другу уважительно.

«Адмирал» что, из‑за границы в Уфу прилетел? Наша, российская команда.

Зачем же опускаться до провокаций? Леонид Тамбиев пришел, подписал контракт и работает. Ему доверили, он дает результат. Какой же он – самозванец?

Такого журналиста нужно лишить аккредитации и выгнать из хоккея навсегда, чтобы другой корреспондент в следующий раз думал, о чем говорить.

Зачем разжигать? И зачем человека обижать? Если б вы знали, как тяжел тренерский труд! Ну, а Тамбиев работает очень хорошо», – сказал первый тренер Никиты Кучерова и Никиты Гусева.