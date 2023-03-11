Курдин о вопросе Тамбиеву про чувство самозванца: «Журналиста нужно лишить аккредитации и выгнать из хоккея. Хамство чистой воды!»

Теги Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Матч ТВ Геннадий Курдин Хоккей

Геннадий Курдин раскритиковал журналиста из-за вопроса Леониду Тамбиеву.

Главному тренеру дальневосточников на пресс-конференции задали вопрос о «чувстве самозванца» после пятого матча серии между «Салаватом Юлаевым» и «Адмиралом» (3:4 ОТ).

«Меня возмущают уфимские журналисты. Один из них вообще назвал «самозванцем» на пресс‑конференции главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева.

Это же хамство чистой воды! Почему у нас тренеров штрафуют за некорректные высказывания, а журналисты ходят чистенькими? Я считаю, это неправильно.

А почему у нас журналистов не штрафуют? Их вопросы тоже должны быть корректными, и мы должны относиться друг к другу уважительно.

«Адмирал» что, из‑за границы в Уфу прилетел? Наша, российская команда.

Зачем же опускаться до провокаций? Леонид Тамбиев пришел, подписал контракт и работает. Ему доверили, он дает результат. Какой же он – самозванец?

Такого журналиста нужно лишить аккредитации и выгнать из хоккея навсегда, чтобы другой корреспондент в следующий раз думал, о чем говорить.

Зачем разжигать? И зачем человека обижать? Если б вы знали, как тяжел тренерский труд! Ну, а Тамбиев работает очень хорошо», – сказал первый тренер Никиты Кучерова и Никиты Гусева.

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19 комментариев

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fregat96
Ответ strash
На послематчевое интервью пускают всех желающих журналистов, а как и где там у вас поступают, даже боюсь представить после такого вопроса ))))
У нас в Екб поступают так-есть интеллигентнейший местный спортжурналист Александр Кесель, который берет ВСЕ матчевые и послематчевые вью у хозяев и гостей. Нейтрально и по делу! И насколько я видел много где так, в Ярике в Нижнем. Так что не надо бояться представлять где и как, либо расширить кругозор и посмотреть репортажи не только от "величайшего" клуба. ))) Это у вас уфимских свой путь))) Допустить "казанских провокаторов" в Уфе к микрофону, это такой же эпический фэйл, как слить седьмому месту!)))
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marshal .masha
Ответ fregat96
Т. Е. у вас на Уфа-арене послематчевые вью берут казанские? Ну дожили!)))
То что он пишет статьи в БО о СЮ не значит, что он из Казани
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KRAN
Ответ 2hsjck49rf
Блин, зачем эти кликбейтные заголовки?) понятное дело, что пожилой человек не в курсе современного понятия «синдром самозванца»
Опять хипстеры какую-тот фигню напридумывали чтобы не работать?
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marshal .masha
Ответ strash
Максим Иванов Бизнес-Онлайн, г. Казань... он никак не уфимский журналист...
В бизнес онлайн он пишет только о Салават Юлаеве)
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Rialto
Курдин, извинись если мужик, перед уфимскими журналистами.
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ALEKS66
Это Курдин-тот самый персонаж который детей на тренировках клюшкой по голове лупит-и журналисты по прежнему у этого уголовника интервью берут. Вот Курдин на себя бы со стороны и посмотрел бы а не других обсуждал. Тамбиев ведь первый начал хамить-вспомните его пресс-конференцию в Уфе после первого матча. Возомнил себя великим-сегодня начал хорохориться что и во втором раунде всех уничтожит. Да ты выиграл у соперника у которого на лавке вместо тренера туловище стояло по имени "как бы чего не вышло". Да-кстати-у Адмирала в составе хоть один свой воспитанник есть? Для чего берут таких временщиков как Тамбиев-он хоть одного хоккеиста из Приморского края заметил или развил?
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iron_m
Вопрос был совершенно нормальным, есть такое понятие в психологии, чувство самозванца. Понятно, что "а еще я в нее ем" из Владивостока ничего не понял, а гопник-алкаш решил высказать свое бесценное мнение.
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strash
Ответ fregat96
Т. Е. у вас на Уфа-арене послематчевые вью берут казанские? Ну дожили!)))
На послематчевое интервью пускают всех желающих журналистов, а как и где там у вас поступают, даже боюсь представить после такого вопроса ))))
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ASM4T1K
Курдина самого надо выгнать из хоккея
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fregat96
Ответ strash
Г-н Курдин, прежде чем поклепы озвучивать на уфимских журналистов, стоит слушать внимательно... Вопрос про самозванца задал журналист желтого казанского СМИ Бизнес-онлайн... Это тот СМИ, который первым написал про то, что Емелин был под наркотиками, когда ему стало плохо на льду... Откуда таких недоэкспертов берут????
Т. Е. у вас на Уфа-арене послематчевые вью берут казанские? Ну дожили!)))
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Uriy1337
Провокации будут, ничего не сделаешь!
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Rialto
Меня вот интересует, а за скандирование мата в адрес судей, клуб будет наказан?
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fregat96
Да у них уфимских бомбит, что у журналюг, которые должны быть нейтральными, что у писателей спортса. Сколько им корректно не объясняй, что у них обыкновенная средняя команда, они не слышат. Таблица на Востоке ровная, а они живут прошлыми, ничем не подкрепленными амбициями. Салат из тихоокеанских крабов им будет уроком!
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Вечно в бане
Ответ 2hsjck49rf
Блин, зачем эти кликбейтные заголовки?) понятное дело, что пожилой человек не в курсе современного понятия «синдром самозванца»
Я вот тоже пожилой тридцатилетний человек, первый раз услышал про подобный термин. Смысл понятен, с названием ни разу не сталкивался.
Спортс образовательный.
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strash
Максим Иванов Бизнес-Онлайн, г. Казань... он никак не уфимский журналист...
+6
-1
+5
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strash
Г-н Курдин, прежде чем поклепы озвучивать на уфимских журналистов, стоит слушать внимательно... Вопрос про самозванца задал журналист желтого казанского СМИ Бизнес-онлайн... Это тот СМИ, который первым написал про то, что Емелин был под наркотиками, когда ему стало плохо на льду... Откуда таких недоэкспертов берут????
+5
-5
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Slava Telvak
Вас вообще не должно быть в плей оф
0
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2hsjck49rf
Блин, зачем эти кликбейтные заголовки?) понятное дело, что пожилой человек не в курсе современного понятия «синдром самозванца»
+2
-4
-2
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Melnikov1968
Полностью согласен. Необходимо соблюдать этические нормы общения. И без того гопников хватает.
+14
-2
+12
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