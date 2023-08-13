Евгений Свечников: «В НХЛ никогда логики не найду. Но я прошел свой путь там, локти кусать не собираюсь. Справедливости нет и в принципе не будет нигде»

Евгений Свечников сказал, что не понял логику клубов НХЛ по отношению к себе.

В межсезонье 26-летний форвард вернулся в Россию, подписав 2-летний контракт с « ».

– Мне в «Сан‑Хосе» все нравилось. Понятно, какие‑то недопонимания всегда могут возникать.

– Это странно, что в клубе вы бьете личные рекорды и при этом вас выставляют на драфт отказов.

– Логики здесь не найдешь, и я никогда не смогу ответить на этот вопрос. Сколько времени я провел в НХЛ, найти ответ так и не смог. В целом я для себя провел хороший сезон в «Сан‑Хосе». Набрал 14 очков в 59 матчах, установив личный рекорд по голам и проводя на площадке в среднем по 10 минут. Если посмотреть статистику, это не так уж плохо.

Я был рад сезону, коллективу. Понятно, что всегда есть подводные камни и к каждому новому тренеру нужно подойти, найдя общий язык. Словами это не описать. Такое нужно прожить. Тем более когда команда много проигрывает, то накапливается негатив.

Ну не знаю… По крайней мере, после каждого собрания мне говорили: «Все хорошо». А потом могли отправить в фарм‑клуб или поднять в основу. Тяжело быть стабильным, когда играешь мало. Все прекрасно, когда ты в топ‑6. А я в основном выступал в низших звеньях. Так тяжело найти баланс стабильной игры.

Вот ты спрашиваешь: «А что я делаю не так? В чем дело?» Где она, справедливость? Но люди на это не смотрят. Справедливости нет. И в принципе не будет нигде.

Да, я в никогда логики не найду. Но скажу, что ничего менять бы не стал. Я прошел свой путь там и получил огромный опыт. Хватит на всю жизнь. И кусать локти точно не собираюсь, – сказал .