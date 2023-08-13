Евгений Свечников: «В НХЛ никогда логики не найду. Но я прошел свой путь там, локти кусать не собираюсь. Справедливости нет и в принципе не будет нигде»

Теги Ак Барс Сан-Хосе НХЛ КХЛ Евгений Свечников Матч ТВ Хоккей

Евгений Свечников сказал, что не понял логику клубов НХЛ по отношению к себе.

В межсезонье 26-летний форвард вернулся в Россию, подписав 2-летний контракт с «Ак Барсом». 

– Мне в «Сан‑Хосе» все нравилось. Понятно, какие‑то недопонимания всегда могут возникать.

– Это странно, что в клубе вы бьете личные рекорды и при этом вас выставляют на драфт отказов.

– Логики здесь не найдешь, и я никогда не смогу ответить на этот вопрос. Сколько времени я провел в НХЛ, найти ответ так и не смог. В целом я для себя провел хороший сезон в «Сан‑Хосе». Набрал 14 очков в 59 матчах, установив личный рекорд по голам и проводя на площадке в среднем по 10 минут. Если посмотреть статистику, это не так уж плохо.

Я был рад сезону, коллективу. Понятно, что всегда есть подводные камни и к каждому новому тренеру нужно подойти, найдя общий язык. Словами это не описать. Такое нужно прожить. Тем более когда команда много проигрывает, то накапливается негатив.

Ну не знаю… По крайней мере, после каждого собрания мне говорили: «Все хорошо». А потом могли отправить в фарм‑клуб или поднять в основу. Тяжело быть стабильным, когда играешь мало. Все прекрасно, когда ты в топ‑6. А я в основном выступал в низших звеньях. Так тяжело найти баланс стабильной игры.

Вот ты спрашиваешь: «А что я делаю не так? В чем дело?» Где она, справедливость? Но люди на это не смотрят. Справедливости нет. И в принципе не будет нигде.

Да, я в НХЛ никогда логики не найду. Но скажу, что ничего менять бы не стал. Я прошел свой путь там и получил огромный опыт. Хватит на всю жизнь. И кусать локти точно не собираюсь, – сказал Свечников

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Филипп Петров
Что странного в выставлении на драфт отказов, когда в 26 лет у тебя, форварда, в 59 матчах 14 очков? При чём здесь аргумент про «личные рекорды»? Можно подумать они стоят выше командных.

Забавно видеть, как он говорит про несправедливость и отсутствие логики у лиги, из которой он уехал в КХЛ – видимо, самый адекватный чемпионат планеты
+75
-10
+65
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Костя Кот
ну просто не потянул
+40
-1
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Седов
Сказал бы честно - "не тянул уровень НХЛ". Так нет же - пытается придумать для себя оправдания своей бесталанности.
+35
-5
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mitos
Средние игроки там на нужны. Своих полно.
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alek88
смешно читать, аж 14 очков😁
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jhon Jhon
В 59 матчах 14 очков личный рекорд и это в 26 лет!) Ну да, тут нет логики в отказе от игрока)
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sk0208827
"Я в НХЛ логики не найду "
Действительно удивительно почему Андрей играет , а Евгений никому не нужен.)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dzenga 1
Обидка у парня! Но признаться в том, что не тянет на уровень НХЛ не может и не хочет!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Сидоров
Ответ mitos
Средние игроки там на нужны. Своих полно.
Как и в КХЛ не нужны заурядные канадцы.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vulturecrow
Ответ Филипп Петров
Что странного в выставлении на драфт отказов, когда в 26 лет у тебя, форварда, в 59 матчах 14 очков? При чём здесь аргумент про «личные рекорды»? Можно подумать они стоят выше командных. Забавно видеть, как он говорит про несправедливость и отсутствие логики у лиги, из которой он уехал в КХЛ – видимо, самый адекватный чемпионат планеты
нелогично и несправедливо может быть то, что он так долго играл в НХЛ с такими результатами.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dosatuy
Главное её найти в КХЛ иначе не в логике будет дело.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег
Надо было доказать что я могу, и хочу.
А сейчас как есть....
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Radik_2.0
ну не всем дано провести всю карьеру в НХЛ на стабильном, пусть и среднем уровне. у человека душа просит топ 6, но в НХЛ объективно нет команды, где он пригодился бы в первых двух звеньях, разве что прошлогодний Чикаго)) думаю, в КХЛ ему будет лучше. удачи
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Michael1969
Ответ Вадим Сидоров
Как и в КХЛ не нужны заурядные канадцы.
Пока они не "почувствуют себя частью российской культуры" и не получат российский паспорт.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aalto
Ответ filippa
справедливости ради , он не самвй убогий игрок. так что не потянул наврядли подходит скорее по совокупности... местному тренеру проще работать с земляками чем с приезжими .
а как понять не самый убогий? он же в интервью говорит, что хочет играть в топ-6, если б принял роль игрока боттом-6 наверное можно было бы говорить про "не самого убогого" а из претендентов на топ-6 он вполне близок к самому убогому
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
filippa
Ответ Максим Седов
Сказал бы честно - "не тянул уровень НХЛ". Так нет же - пытается придумать для себя оправдания своей бесталанности.
справедливости ради , он не самвй убогий игрок. так что не потянул наврядли подходит скорее по совокупности... местному тренеру проще работать с земляками чем с приезжими .
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VMX1389
Ответ Филипп Петров
Что странного в выставлении на драфт отказов, когда в 26 лет у тебя, форварда, в 59 матчах 14 очков? При чём здесь аргумент про «личные рекорды»? Можно подумать они стоят выше командных. Забавно видеть, как он говорит про несправедливость и отсутствие логики у лиги, из которой он уехал в КХЛ – видимо, самый адекватный чемпионат планеты
Ну да,может у его коллег выше оказались личные рекорды, или они полезнее для баланса команды, ну просто пока эмоции,обида, если не глупый- проанализируем и поймет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Shishanov
Чувак пробыл чуть ли не половину времени в лазарете пока в Детройте играл, ясен пень хрустального в основу будут редко ставить, тем более если не вывозит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MaaRek
Все данные были, но не потянул. Наверное сложно быть в тени младшего брата, думаю в Ак Барса найдёт своё место
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Санитар-волк
Личный рекорд, говоришь? Это твоё личное дело, а для команды 14 голов в 59 матчах у форварда - результат очень слабый. Конечно, признавать это не хочется, лучше бормотать о "несправедливости" и отсутствии логики.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jan T
Да, я в НХЛ никогда логики не найду.

На правильный вывод набрёл парень. Надо было родиться в северной Америке, чтобы понять.
Попробуй пригодиться там, где родился. Если получится, значит правильной тропой идёшь, путник.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Venger80
Не зря ходил слух про переписанного
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
aalto
просто ты слабый игрок, вот и все. "все хорошо" это имелось в виду - хорошо для твоего уровня, а большего от тебя и не ждали. все надо объяснять )))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
weaverpro
Не понимаешь, бедняга! Поэтому и в КХЛ перешел - надеюсь там будешь соответствовать ожиданиям тренера, удачи!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
krupin82
14 очков за 59 матчей.Что не понятно тогда?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий