Генменеджер «Ак Барса» о Свечникове: «Нет задачи обязательно заменить Воронкова, но у Евгения и габариты примерно такие же, и есть умение бороться на пятачке»

Марат Валиуллин высказался о переходе Евгения Свечникова в «Ак Барс».

– Когда вы договорились о контракте со Свечниковым?

– Это игрок , и мы понимали, что в первую очередь он будет искать варианты в Северной Америке. Переговоры вели с мая, и в течение сезона следили за Женей, не теряли с ним связь.

– Ему предлагала контракт « », поиграть с младшим братом Андреем в одном клубе – это уникальный момент. Почему он выбрал Казань?

– Возможно, предложения в НХЛ были не настолько хорошие, чтобы его могли заинтересовать. В том числе от «Харрикейнс».

Играть за «Ак Барс» – для него это тоже новый вызов. Если кто-то думает, что можно приехать в , и все будет так просто – это не так.

– Трудно представить, что с ходу можно пробиться в топ-6 у «Ак Барса», где выступают Жафяров – Сафонов – Радулов, а также Яшкин – Шипачев – Кагарлицкий. Да и место в третьем звене получить непросто.

– Ни одному игроку не гарантировано место в определенном звене. На каждой тренировке, в каждом матче нужно доказывать, что ты будешь играть в топ-6, да и вообще в основном составе.

– Способен ли Свечников по типажу заменить Дмитрия Воронкова, который уехал в «Коламбус»?

– Евгений – разносторонний нападающий. И в большинстве он умеет играть, и в меньшинстве хорош. Думаю, он сможет выйти для себя на новый уровень. Потенциал у него большой, да и возраст хороший – 26 лет.

У нас нет задачи обязательно заменить Воронкова, но у Свечникова и габариты примерно такие же, и есть умение бороться на пятачке.

– На какой срок подписали контракт со Свечниковым?

– На два сезона. Это не схема «1+1».

– Не думаете, что «Ак Барс» усилил атаку перед сезоном, но вот глубины защиты не хватает?

– Считаю, что дисбаланса у нас нет. Нападающие тоже должны играть в обороне. У нас восемь равноценных защитников, все же видят, что все команды сейчас играют в 6-7 защитников. И есть еще время до декабря – может быть, сделаем обмен. Пока мы не увидели того защитника, который смог бы усилить нас, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.