Евгений Свечников подписал контракт с «Ак Барсом» на 2 сезона

Евгений Свечников стал игроком «Ак Барса».

Контракт с 26-летним нападающим рассчитан на два сезона.

Ранее сообщалось, что в первый год зарплата нападающего составит 40 млн рублей, во второй – около 45 млн.

В минувшем сезоне Свечников выступал в за « ». Он набрал 14 (8+6) очков в 59 матчах регулярного чемпионата. Ранее стало известно, что «Сан-Хосе» не сделал российскому нападающему квалификационное предложение. Хоккеист вышел на рынок свободных агентов.

Нападающий уже играл за «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2013/14.