Евгений Свечников подписал контракт с «Ак Барсом» на 2 сезона

Теги Ак Барс переходы Сан-Хосе НХЛ КХЛ Евгений Свечников Хоккей

Евгений Свечников стал игроком «Ак Барса».

Контракт с 26-летним нападающим рассчитан на два сезона.

Ранее сообщалось, что в первый год зарплата нападающего составит 40 млн рублей, во второй – около 45 млн.

В минувшем сезоне Свечников выступал в НХЛ за «Сан-Хосе». Он набрал 14 (8+6) очков в 59 матчах регулярного чемпионата. Ранее стало известно, что «Сан-Хосе» не сделал российскому нападающему квалификационное предложение. Хоккеист вышел на рынок свободных агентов.

Нападающий уже играл за «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2013/14.

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2 комментария

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Ilya Ilya
Ответ Дядя Дрон
Ну, за корку от хлеба будет видимо играть. Резиновый татарстан
Так у них один из лучших центров в кхл играет ха 20 лямов)))
+2
-1
+1
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Дядя Дрон
Ну, за корку от хлеба будет видимо играть. Резиновый татарстан
+1
-1
0
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