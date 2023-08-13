Форвард «Спартака» Морозов о 5:2 с «Амуром»: «Хороший матч, но можем играть еще лучше»

Иван Морозов оценил победу «Спартака» над «Амуром» (5:2) в контрольном матче.

Форвард красно-белых набрал 3 (2+1) очка в этой игре.

« хоккей нравится, безусловно. У меня хорошие партнеры по звену, постепенно мы налаживаем взаимодействие и находим химию, чтобы понимать друг друга на площадке еще лучше.

Хороший получился матч, но все равно уверен, что мы можем играть еще лучше – нам есть над чем работать и что поправить в своей игре. Понимаю, что мне нужно еще добавить в игре на точке – вначале получалось неплохо, но потом пару раз проиграл в своей зоне. Еще поработаем целенаправленно над вбрасываниями – нужно немного привыкнуть к тому, как судьи бросают шайбу, и все будет нормально.

По сегодняшней игре видно, что обе команды еще под нагрузками – играли не на максимальной скорости, но все равно получился хороший матч. Думаю, решила исход наша игра в неравных составах – дважды забили в большинстве, потом на отложенном штрафе и добили соперника голом в меньшинстве», – сказал .