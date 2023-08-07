Форвард «Спартака» Пашин о дубле «Динамо»: «Бывают такие дни, когда все получается и каждый бросок приходится в цель»

Теги Спартак контрольные матчи КХЛ Динамо Александр Пашин Хоккей

Александр Пашин оценил свой дубль в контрольном матче с московским «Динамо» (3:1).

«Бывают такие дни, когда все получается и каждый бросок приходится в цель. Круто, что сегодня такой день выпал на игру с «Динамо», очень рад помочь нашей команде победить.

Конечно, старался проявить свои лучшие качества – скорость и бросок, удалось перехватить шайбу в моменте со вторым голом в пустые ворота. Буду еще больше работать над своими навыками и прогрессировать, чтобы все получалось уже в сезоне.

Нашим звеном с Рубцовым и Чезгановым мы просто старались делать свою работу – договаривались перед вбрасываниями, кто и что будет делать на площадке и старались помогать друг другу в игре. Продолжим ли мы играть этой тройкой в дальнейшем – решать тренерам, все звенья в нашей команде сбалансированные», – сказал форвард «Спартака».

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