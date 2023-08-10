Евгений Кузнецов поделился мнением о перспективах «Трактора».

– Этим летом вы тренировались с «Трактором»…

– Нет, я с «Трактором» тренироваться не мог, такие сделали правила в .

– Что вы ждете от выступления челябинской команды?

– Думаю, у клуба хорошее будущее. Есть сильный коллектив. Прошлый сезон был неудачным, но в « » сделали правильные выводы, провели хорошее усиление.

Может, хотели сохранить кого-то, но не получилось. Но я верю в эту команду – там хороший тренерский состав, и ребята все стоят друг за друга. Это видно, и я надеюсь, что у них все будет хорошо.

– Возвращение Виталия Кравцова должно пойти ему на пользу?

– Да. Виталик – серьезный хоккеист, и хорошо, что он приехал на пару лет. Надеюсь, что этот и следующий сезоны дадут ему намного больше положительных эмоций. И за счет этого он сможет играть лучше и лучше.

Он очень классный чувак и хороший хоккеист, – сказал форвард « » и воспитанник «Трактора» .