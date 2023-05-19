Овечкин о приемах в Кремле и Белом доме: «А что тут сравнивать? Разница в том, что там – президент Америки, а тут – президент России»

Теги Сборная России по хоккею Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин Дмитрий Медведев Политика Матч ТВ Дональд Трамп Хоккей

Александр Овечкин высказался о приемах у президентов в Кремле и Белом доме.

Форвард бывал на приемах у президентов России (Дмитрия Медведева и Владимира Путина) после побед сборной на чемпионатах мира. 

Резиденцию президента США (Дональда Трампа) он посетил в 2018 году после победы в Кубке Стэнли с «Вашингтоном». 

– Ровно 15 лет назад вы выиграли золото чемпионата мира в Квебеке. Что вспоминаете о том турнире?

– Воспоминания только положительные. Осуществилась мечта – выиграть золото для страны, для болельщиков, для семьи и друзей. Первое золото в моей коллекции. Хотя были и бронза, и серебро. Но такого никогда не забыть, особенно те впечатления и эмоции, которые мы получили. Принесли радость всем. Замечательное было время.

– А помните, как пришли в шлепках на прием к президенту?

– Ну потому, что у нас не было времени переодеться. Все вещи, которые у нас были, остались в самолете. А это происходило очень быстро – нас из чартера забрали в автобус, а потом привезли в Кремль. Поэтому я пришел в том, в чем летел.

– Сравните посещение Кремля и визит в Белый дом после победы в Кубке Стэнли.

– А что тут сравнивать? Разница только в том, что там – президент Америки, а тут – президент России, – сказал Овечкин

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58 комментариев

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Baco85
разница в том, что тут дед прежний, а там сменились трижды. но сашке как такое заметить?
+83
-22
+61
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Lanc
Наверно и в уровне жизни в двух странах не видит разницу.
+58
-21
+37
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Барсик Юрана
Там президент, а у нас царь
+54
-20
+34
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Antagonist
Ответ Ovi174
Комментарий удален модератором
Только там власть совсем не у президента. И в конгрессе сидят люди у власти по 20-30 лет,как та же Пелосси,так что сравнение не удалось
+40
-17
+23
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kvint(ksk)
Разница в том, что там президенты , а тут президент)
+24
-1
+23
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Иван Иванов
Ответ Lanc
Наверно и в уровне жизни в двух странах не видит разницу.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк.
+12
-1
+11
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mastadon
Ответ Алексей Земсков
Сша это тирания прессы все под заказ. А Россия это империализм история постоянная. А по свободе то в России чуть получше ..в сша есть куча диких зпконов не раслабишься..в россии по сути все вольно
А ещё скоро доллар рухнет и Америка под воду уйдёт)
+10
-2
+8
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Yeti_17
Ответ kvint(ksk)
Разница в том, что там президенты , а тут президент)
Неужто вы хотите, чтобы у нас были родитель номер один и родитель номер два? :))
+7
-1
+6
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Александр
Ответ Ovi174
Комментарий удален модератором
хз, сомнения у меня в том что Байден там чем-то управляет, да и выборы предыдущие с "душком", наш конечно не лучше, если что)
+25
-19
+6
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Nissan 0123
Овечкин говорит про разницу в приемах, а комментаторы все о царе...
+10
-5
+5
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Strannix
Ответ adimsonekat
Саша, какое то не скрепное сравнение. Иноагентщиной попахивает...
Натянул сову на глобус
+4
0
+4
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Антон
Там президент, а тут диктатор
+23
-20
+3
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каток Третьяка
"саша, какая разница в жизни в сша от россии? "
"да разница только в том, что там жизнь в сша, а тут в России"
+7
-4
+3
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Илья Савчук
Ответ Виктор Огай
Да не наивный, а просто злобный и недалекий. Обозвал президента плешивым, собрал плюсиков и рад.
а он что ли с волосами? Уже на дискредитацию лысины Президента похоже!
+5
-2
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Александр Титаренко
Ответ Lanc
Наверно и в уровне жизни в двух странах не видит разницу.
Так богатые и там и тут хорошо живут, какая разница то?
+5
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Maths Tutors
Ответ alex birukov
Комментарий удален модератором
что злой такой? в жизни не сладко? так это из за деда несменяемого. а в штатах хорошо, поверь. жил там 5 лет. а тебе не доведется
+7
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Сергей Жарковский
Надеюсь что к Трампу на прием Саша пришёл в лаптях от Кардена.
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Goat Black
Ответ Yeti_17
Неужто вы хотите, чтобы у нас были родитель номер один и родитель номер два? :))
Спасибо ввп за то, что своей спиной уберегает нас от родителя номер один и родителя номер два!
+2
0
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кракадил
Ответ Ovi174
Комментарий удален модератором
Наивный
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Aydar Ibragimov
Ответ Yeti_17
Неужто вы хотите, чтобы у нас были родитель номер один и родитель номер два? :))
Нет, я полагаю, что значительное число россиян не хочет, чтобы в комментариях писали пропагандистский бред наподобие вашего
+3
-2
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Иван Иванов
Ответ Михаил1970
Если попасть на прием к президенту государства ЦАР (это в Африке), то там, прямо на приеме президент может тебя съесть
У вас сильно устаревшие данные. Тлетворное влияние белых поработителей с загнивающего запада сказалось уже и на чистых и невинных душах людоедов, теперь они съедят вас исключительно после приема. Ибо цивилизация!
+2
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SlevinKelevra8
Ох, повезло жене Александра. С таким языком мужа отхватила. Умелец. Я бы даже сказал художник этого дела
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Виктор Огай
Ответ кракадил
Наивный
Да не наивный, а просто злобный и недалекий. Обозвал президента плешивым, собрал плюсиков и рад.
+11
-10
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alex birukov
Ответ Baco85
разница в том, что тут дед прежний, а там сменились трижды. но сашке как такое заметить?
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Stan GL
Ответ Ovi174
Комментарий удален модератором
наивный албанский школьник
+4
-4
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