Александр Овечкин высказался о приемах у президентов в Кремле и Белом доме.

Форвард бывал на приемах у президентов России ( и ) после побед сборной на чемпионатах мира.

Резиденцию президента США ( ) он посетил в 2018 году после победы в Кубке Стэнли с « ».

– Ровно 15 лет назад вы выиграли золото чемпионата мира в Квебеке. Что вспоминаете о том турнире?

– Воспоминания только положительные. Осуществилась мечта – выиграть золото для страны, для болельщиков, для семьи и друзей. Первое золото в моей коллекции. Хотя были и бронза, и серебро. Но такого никогда не забыть, особенно те впечатления и эмоции, которые мы получили. Принесли радость всем. Замечательное было время.

– А помните, как пришли в шлепках на прием к президенту?

– Ну потому, что у нас не было времени переодеться. Все вещи, которые у нас были, остались в самолете. А это происходило очень быстро – нас из чартера забрали в автобус, а потом привезли в Кремль. Поэтому я пришел в том, в чем летел.

– Сравните посещение Кремля и визит в Белый дом после победы в Кубке Стэнли.

– А что тут сравнивать? Разница только в том, что там – президент Америки, а тут – президент России, – сказал .