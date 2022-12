Овечкин зарегистрировал торговую марку «THE GR8 CHASE». Название отсылает к погоне за рекордом Гретцки

зарегистрировал торговую марку «THE GR8 CHASE».

Сообщается, что хоккеист и его семья работали над многоуровневой маркетинговой и бизнес-платформой вместе с «Кэпиталс», НХЛ, Ассоциацией игроков НХЛ, спонсорами и лицензиатами.

Первый этап внедрения торговой марки «THE GR8 CHASE» («Великая погоня» – прим. Sports.ru) включает лицензионные продукты, которые будут доступны уже на следующей домашней игре «Кэпиталс».

Семья Овечкина принимала активное участие в создании логотипа, а также названия торговой марки.

Название «THE GR8 CHASE» отсылает к прозвищу Овечкина The Great Eight (Великая восьмерка), прозвищу The Great One (Великий) и погоне Овечкина за рекордом.

Капитан идет на 3-м месте по голам в истории НХЛ (800), уступая лишь Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

Изображение: ESPN

