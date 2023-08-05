Вратарь «Автомобилиста» Галкин: «С Аликиным живем в одном номере. Не чувствую никакой конкуренции, только дружескую поддержку»

Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин рассказал об отношениях с Евгением Аликиным.

– Хороший коллектив у нас собрался, остался костяк, плюс пришли новые парни, все на позитиве. Немного тяжеловато было после отдыха, но это нормально, на сборах никогда легко и не бывает.

– В команде сменился тренер вратарей. Успел заметить разницу в подходе к работе?

– Всегда, когда приходит новый тренер, он приносит свое видение игры и работы на тренировках. Конечно, чувствуется, что него другие требования.

– Как у вас складываются взаимоотношения с ? Больше поддерживаете друг друга или конкурируете?

– Если честно, то мы живем в одном номере с ним. Не чувствую никакой конкуренции, наоборот, только дружескую поддержку. Мы с ним вместе работаем и знаем, к чему идем.

– Он тебе, что-то подсказывает, или ты уже перерос этот момент?

– Когда люди старше меня – а Женя старше на 6 лет, – то в любом случае у них больше опыта. И он может мне подсказать, указать на какие-то моменты. Я считаю, это нормально, – сказал .