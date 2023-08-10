Мэр Тампере Куммола: «Третьяк по-прежнему мой друг, не он начал боевые действия. Мы общаемся»

Мэр Тампере Калерво Куммола рассказал, что общается с Владиславом Третьяком.

«Я не думаю, что это плохо, что какой-то контакт поддерживается. Третьяк по-прежнему мой друг, и не он начал боевые действия (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru).

Мы общаемся в дни рождения и на Рождество», – сказал почетный президент Федерации хоккея Финляндии и бывший вице-президент ИИХФ Куммола в интервью Ilta-Sanomat.