Мэр Тампере Куммола: «Третьяк по-прежнему мой друг, не он начал боевые действия. Мы общаемся»

Теги ФХР ИИХФ Владислав Третьяк Калерво Куммола Федерация хоккея Финляндии Политика Хоккей

Мэр Тампере Калерво Куммола рассказал, что общается с Владиславом Третьяком.

«Я не думаю, что это плохо, что какой-то контакт поддерживается. Третьяк по-прежнему мой друг, и не он начал боевые действия (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru).

Мы общаемся в дни рождения и на Рождество», – сказал почетный президент Федерации хоккея Финляндии и бывший вице-президент ИИХФ Куммола в интервью Ilta-Sanomat.

4 комментария

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Ебздрогыч
Мэр здорового человека
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Mistic69
Интересно, если бы у Третьяка первого спросили, чтобы он ответил? ))))))))
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+3
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4eburan71
До отмены мэра осталось 3, 2, 1...
+2
0
+2
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_BoSToN_44
Бывший мэр уже наверное и бывший почётный президент федерации
+1
0
+1
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