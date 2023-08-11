Каменский об отстранении России: «ИИХФ много теряет в доходах. Ведущая сборная Европы не принимает участия в турнирах, логично, что интерес зрителей падает»

Валерий Каменский считает, что ИИХФ без России теряет доходы.

Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что сборная готова вернуться к международным турнирам, чтобы ИИХФ не обанкротилась.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

«Федерация хоккея России общается с ИИХФ и наверняка хорошо знает ситуацию. Естественно, Международная федерация хоккея много теряет [в доходах] из-за неучастия сборных России в международных соревнованиях.

Ведущая сборная Европы не принимает участия в турнирах, логично, что интерес зрителей падает. Главное сейчас – продолжать вести переговоры с ИИХФ и доказывать свою правоту.

Ситуация должна измениться, разум все же должен восторжествовать», – сказал олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Каменский.

Роман Ротенберг: «У ИИХФ все рухнуло без России. Экономическая модель устремилась вниз. Пройдет еще какое-то время, и они просто обанкротятся»