Каменский об отстранении России: «ИИХФ много теряет в доходах. Ведущая сборная Европы не принимает участия в турнирах, логично, что интерес зрителей падает»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею молодежная сборная России молодежный чемпионат мира Валерий Каменский ЧМ по хоккею ФХ Р-Спорт деньги Хоккей

Валерий Каменский считает, что ИИХФ без России теряет доходы.

Ранее первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что сборная готова вернуться к международным турнирам, чтобы ИИХФ не обанкротилась.

Россия была отстранена от ЧМ и МЧМ по хоккею в 2022 и 2023 годах. Ранее ИИХФ приняла решение продлить отстранение сборных на сезон-2023/24.

«Федерация хоккея России общается с ИИХФ и наверняка хорошо знает ситуацию. Естественно, Международная федерация хоккея много теряет [в доходах] из-за неучастия сборных России в международных соревнованиях.

Ведущая сборная Европы не принимает участия в турнирах, логично, что интерес зрителей падает. Главное сейчас – продолжать вести переговоры с ИИХФ и доказывать свою правоту.

Ситуация должна измениться, разум все же должен восторжествовать», – сказал олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Каменский.

Роман Ротенберг: «У ИИХФ все рухнуло без России. Экономическая модель устремилась вниз. Пройдет еще какое-то время, и они просто обанкротятся»

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3 комментария

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Vano from Tbilisi
А разве не финны с шведами ведущие сборные Европы? Судя по рез-м да
+4
0
+4
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Tima_Milan
о нет, Каменский тоже в угаре...
+1
0
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DevilsFan
<<Ситуация должна измениться, разум все же должен восторжествовать>> - Это он о ком?
+1
0
+1
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