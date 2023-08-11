Евгений Свечников о переходе в «Ак Барс»: «Ожидаю игровой и ментальной перезагрузки в КХЛ. Хочу стать более универсальным хоккеистом»

Теги Ак Барс КХЛ Евгений Свечников Хоккей

Евгений Свечников высказался о подписании контракта с «Ак Барсом».

«Очень рад вернуться домой, я вырос в Казани, играл в «Ак Барсе», и здесь все лица мне знакомы. Хочу поблагодарить руководство клуба за доверие и терпение – для меня и моей семьи вопрос перехода был непростым, но сейчас я всем доволен.

Высокой конкуренции в составе «Ак Барса» я только рад. Посмотрев на опыт других лиг, понял, что такие ситуации делают игроков и команду сильнее. Надеюсь, смогу помочь команде своей игрой и дать что-то новое «Ак Барсу».

Я всегда считал себя атакующим нападающим, но в Америке я получил огромный опыт работы в обороне, который всегда будет со мной. Забивать голы хочется всегда, но есть и большое желание добиваться побед с командой. А игра нападающего в обороне всегда помогает, особенно в плей-офф.

В целом я ожидаю игровой и ментальной перезагрузки в КХЛ, хочу открыть для себя что-то новое и стать более универсальным хоккеистом», – сказал нападающий «Ак Барса».

Евгений Свечников подписал контракт с «Ак Барсом» на 2 сезона

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