Радулов о Месси: «Могу поставить его в один ряд с Марадоной, самый любимый футболист. Видели, как Лео заменили и полстадиона просто ушло?»
Александр Радулов высказался о переезде Лионеля Месси в США.
– Лео Месси перешел в «Интер Майами» – он уже едет с ярмарки?
– Ну как он может ехать, если делает дубли чуть ли не в каждом матче? Вы видели, как Месси заменили и полстадиона просто ушло? Или наоборот: Лео вышел, и полстадиона назад вернулось.
Вокруг Месси очень большой ажиотаж, и для меня это самый любимый футболист. Могу поставить его в один ряд с Марадоной. Обоих люблю, не могу их разделить, – сказал форвард «Ак Барса».
Эффект Месси: в 5 раз подорожали билеты на МЛС, в 13 раз выросли соцсети «Майами» (обогнали «Чикаго Буллз»!)
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
P.S. удивительно, что такие персофаны как ты, заслуги Месси на ЧМ записали на Роналду...
И Марадона с Пеле не дышат ему в спину - даже не видят его на горизонте.
Пеле
Марадона
Чистые пенки - левые.
Типичная клубничная логика)
Я даже сразу не понял.
Юран
Сапогов
Кокорин