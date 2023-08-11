Радулов о Месси: «Могу поставить его в один ряд с Марадоной, самый любимый футболист. Видели, как Лео заменили и полстадиона просто ушло?»

Теги Ак Барс МЛС Лионель Месси Александр Радулов Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона КХЛ Матч ТВ Интер Майами Хоккей

Александр Радулов высказался о переезде Лионеля Месси в США.

– Лео Месси перешел в «Интер Майами» – он уже едет с ярмарки?

– Ну как он может ехать, если делает дубли чуть ли не в каждом матче? Вы видели, как Месси заменили и полстадиона просто ушло? Или наоборот: Лео вышел, и полстадиона назад вернулось.

Вокруг Месси очень большой ажиотаж, и для меня это самый любимый футболист. Могу поставить его в один ряд с Марадоной. Обоих люблю, не могу их разделить, – сказал форвард «Ак Барса».

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55 комментариев

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Отец Абду
Ответ Artem Piatkov
Где Роналду с Месси и где Марадона У Марадоны по сути есть только титул ЧМ и Кубок УЕФА, а у тех на двоих 9 титулов ЛЧ, ЧЕ, ЧМ и свыше 800 голов за карьеру
А причем тут Роналду?:) Зачем везде его пихаешь... Двое чемпионы мира, а один чемпион арабского кубка ( ещё нет, да):)

P.S. удивительно, что такие персофаны как ты, заслуги Месси на ЧМ записали на Роналду...
+24
-10
+14
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madaev
Какой еще в один ряд, Лео на три головы выше
+24
-13
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ponso
Никто не рядом с Месси.
И Марадона с Пеле не дышат ему в спину - даже не видят его на горизонте.
+15
-8
+7
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Барсик Юрана
Месси
Пеле
Марадона
+13
-8
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Анатолий Антонов
Ответ Великий Алонсо
Вообще не понимаю, как можно восхищаться футболом некрасивого и скучного гнома 1.5 метра? Который лишь семенит по полю ножками
У вас комплекс)) В детстве дразнили и обижали?
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Артем Широбоков
Ответ Матрос Кот
Когда играл Марадона был очень жесткий футбол. Месси бы не потянул. К тому же Марадона очень был харизматичен. Пеле и Марадона это исторические личности 20 века. А определять кто лучший не надо наверное. Разные эпохи.
причем тут харизма. у хейтеров Месси какое то тотальное отключение логики и зрения
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Экспертное мнение
Ответ noti22
Марадона выше. Один феерил на ЧМ-86, другой бил левые пенки
Гол рукой - феерил.
Чистые пенки - левые.

Типичная клубничная логика)
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Экспертное мнение
Ответ Artem Piatkov
Где Роналду с Месси и где Марадона У Марадоны по сути есть только титул ЧМ и Кубок УЕФА, а у тех на двоих 9 титулов ЛЧ, ЧЕ, ЧМ и свыше 800 голов за карьеру
Ловко ты это примазал своего Криша к Месси.
Я даже сразу не понял.
+3
-2
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Tseren031293
Месси по уровню игры и по достижениям за карьеру на две головы выше всех действующих игроков ! На счёт Диего, Лео полностью превосходит по достижениям за карьеру и по длительности игры на самом высоком уровне, а кого ярче был прайм это дело вкуса
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1ultima1
То, что "болельщики" уходят и приходят в зависимости от того, на поле Месси или нет, свидетельствует о том, что это далекие от футбола люди, нежели о чем-либо другом ))))
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leon01
Как по мне Марадону надо ставить в один ряд с Месси а не наоборот
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madaev
Ответ Геннадий Тимченко
ну как бы один 1.65, а другой 1.7: странный размер головы вы применили в своих расчетах, тов. Ямадаев 🤔
Х#йченко
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СержМиранэн
Ответ Барсик Юрана
Месси Пеле Марадона
Барсик
Юран
+4
-4
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Fernandu9
Ответ Барсик Юрана
Месси Пеле Марадона
Погребняк
Сапогов
Кокорин
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МТБ
Аргументы феерические просто
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Великий Алонсо
Ответ Экспертное мнение
Ловко ты это примазал своего Криша к Месси. Я даже сразу не понял.
Так нашему Меси до Роналду как до луны. Так всю карьеру и проболтался позади. Роналду лучший бомбардир в истории футбола, самый известный в мире. Отдыхай.
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St.7
Ответ Отец Абду
А причем тут Роналду?:) Зачем везде его пихаешь... Двое чемпионы мира, а один чемпион арабского кубка ( ещё нет, да):) P.S. удивительно, что такие персофаны как ты, заслуги Месси на ЧМ записали на Роналду...
А чем Евро плохо?Что ты этот трофей не привел в пример?Чтобы посмеяться?Роналду тоже выиграл множество трофеев на международном уровне.
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Экспертное мнение
Ответ Геннадий Тимченко
согласен, это же заведение Месси (или оформленное на родственника) сожгли (взорвали) на его родине, уличив в торговле наркотиками - законный бизнес Криша навряд ли приносит большую прибыль, чем наркоторговля👏
Какая тебе разница чем занимаются Месси или Роналду вне поля, если у твоего бруска на поле 0+0 в плей-офф ЧМ?
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Alex Miheev
Ответ ponso
Никто не рядом с Месси. И Марадона с Пеле не дышат ему в спину - даже не видят его на горизонте.
Фанат Месси, но про Пеле спорный вопрос
+1
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Экспертное мнение
Ответ Матрос Кот
Когда играл Марадона был очень жесткий футбол. Месси бы не потянул. К тому же Марадона очень был харизматичен. Пеле и Марадона это исторические личности 20 века. А определять кто лучший не надо наверное. Разные эпохи.
Очень жесткий футбол, поэтому суровые англичане смотрели как Марадона спокойно обводит всю команду и забивает? Ни один ведь не сбил, и это якобы жесткие британцы) Стереотипами мыслите.
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Мяти
Радулов конечно ведет себя иногда как быдлан, но в плане футбола, он эстет невероятный. Респект👌 свой пацан
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