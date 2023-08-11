Радулов о Месси: «Могу поставить его в один ряд с Марадоной, самый любимый футболист. Видели, как Лео заменили и полстадиона просто ушло?»

Александр Радулов высказался о переезде Лионеля Месси в США.

– Лео Месси перешел в « » – он уже едет с ярмарки?

– Ну как он может ехать, если делает дубли чуть ли не в каждом матче? Вы видели, как Месси заменили и полстадиона просто ушло? Или наоборот: Лео вышел, и полстадиона назад вернулось.

Вокруг Месси очень большой ажиотаж, и для меня это самый любимый футболист. Могу поставить его в один ряд с . Обоих люблю, не могу их разделить, – сказал форвард « ».

Эффект Месси: в 5 раз подорожали билеты на МЛС, в 13 раз выросли соцсети «Майами» (обогнали «Чикаго Буллз»!)

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