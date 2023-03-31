Жамнов о том, что ФХР не хочет продлевать с ним контракт: «Откуда информация? Мы на эту тему еще вообще ни с кем не разговаривали»

высказался о том, что ФХР якобы не хочет продлевать с ним контракт.

Об этом решении Федерации хоккея сообщил канал «Матч ТВ». Утверждается, что недовольна работой главного тренера сборной России.

«Откуда у вас такая информация? Спросите там, где узнавали. Мы еще вообще ни с кем не разговаривали на тему моего контракта», – сказал Жамнов.

Ранее специалист был назначен главным тренером « ».

Сборную России он возглавляет с сентября 2021 года. Во главе национальной команды Жамнов провел один большой турнир – на Олимпиаде-2022 российская сборная заняла второе место, проиграв Финляндии (1:2) в финале.

В декабре 2022 года сборная Беларуси обыграла сборную России и выиграла Кубок Первого канала.