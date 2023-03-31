Жамнов о том, что ФХР не хочет продлевать с ним контракт: «Откуда информация? Мы на эту тему еще вообще ни с кем не разговаривали»

Теги Спартак ФХР Сборная России по хоккею Алексей Жамнов КХЛ Р-Спорт Хоккей

Алексей Жамнов высказался о том, что ФХР якобы не хочет продлевать с ним контракт.

Об этом решении Федерации хоккея сообщил канал «Матч ТВ». Утверждается, что ФХР недовольна работой главного тренера сборной России. 

«Откуда у вас такая информация? Спросите там, где узнавали. Мы еще вообще ни с кем не разговаривали на тему моего контракта», – сказал Жамнов.

Ранее специалист был назначен главным тренером «Спартака». 

Сборную России он возглавляет с сентября 2021 года. Во главе национальной команды Жамнов провел один большой турнир – на Олимпиаде-2022 российская сборная заняла второе место, проиграв Финляндии (1:2) в финале.

В декабре 2022 года сборная Беларуси обыграла сборную России и выиграла Кубок Первого канала.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mohnatiy
Если Ротан захотел быть главным тренером сборной, то деваться Жамнову уже некуда, придётся двигаться...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий