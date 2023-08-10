Жамнов о задачах «Спартака»: «Побеждать и показывать красивый хоккей. Не просто попасть в плей-офф, но и выступить достойно»

Алексей Жамнов назвал задачи «Спартака» на сезон-2023/24.

«Наша задача – побеждать и приносить радость болельщикам, показывать красивый хоккей. Но также многое будет решать игровая дисциплина, о чем я сказал на первом собрании.

Главное, чтобы в команде был хороший микроклимат, было больше позитива. Мы понимаем ответственность перед болельщиками – команда не попала в плей-офф в прошедшем сезоне, поэтому наша задача не просто попасть туда, но и выступить достойно.

Достойный результат в моем понимании – не только попасть в плей-офф и вылететь в первом раунде, а идти как можно дальше. Плей-офф непредсказуемый, обыгрывать там можно любые команды, поэтому многое будет зависеть от игровой дисциплины и от настроя ребят, которые должны поверить в себя», – сказал главный тренер « » .