Овечкин, Малкин, Ковальчук, Фетисов и Жамнов планируют сыграть за «Легенд хоккея» на Кубке Овечкина

Александр Овечкин планирует сыграть за команду «Легенд хоккея» на турнире в Подмосковье.

Кубок Овечкина-2023 среди детско-юношеских команд пройдет с 7 по 12 августа.

За главный трофей в Красногорске сразятся 12 команд из 8 регионов России.

В турнире примут участие команды мальчиков 2011 года рождения, представляющие хоккейные школы и академии страны.

В рамках финального дня турнира состоится матч между командой «Легенды хоккея» и сборной спортивных блогеров.

За «Легенд» планируют сыграть , , , , Алексей Жамнов, , Александр Якушев, Виталий Прохоров, Александр Овечкин и другие.

В составе команды блогеров сыграют Яркузя, Вобон, Евгенич, Лика Егорова, Ивхоккей, Казанский, Субо и другие.