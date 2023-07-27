Овечкин, Малкин, Ковальчук, Фетисов и Жамнов планируют сыграть за «Легенд хоккея» на Кубке Овечкина

Теги Вячеслав Фетисов Алексей Жамнов Евгений Малкин Илья Ковальчук Александр Овечкин Александр Могильный Валерий Каменский Виталий Прохоров Александр Якушев детский хоккей Хоккей

Александр Овечкин планирует сыграть за команду «Легенд хоккея» на турнире в Подмосковье.

Кубок Овечкина-2023 среди детско-юношеских команд пройдет с 7 по 12 августа.

За главный трофей в Красногорске сразятся 12 команд из 8 регионов России.

В турнире примут участие команды мальчиков 2011 года рождения, представляющие хоккейные школы и академии страны.

В рамках финального дня турнира состоится матч между командой «Легенды хоккея» и сборной спортивных блогеров.

За «Легенд» планируют сыграть Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов, Александр Могильный, Александр Якушев, Виталий Прохоров, Александр Овечкин и другие.

В составе команды блогеров сыграют Яркузя, Вобон, Евгенич, Лика Егорова, Ивхоккей, Казанский, Субо и другие.

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