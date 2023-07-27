Овечкин, Малкин, Ковальчук, Фетисов и Жамнов планируют сыграть за «Легенд хоккея» на Кубке Овечкина
Александр Овечкин планирует сыграть за команду «Легенд хоккея» на турнире в Подмосковье.
Кубок Овечкина-2023 среди детско-юношеских команд пройдет с 7 по 12 августа.
За главный трофей в Красногорске сразятся 12 команд из 8 регионов России.
В турнире примут участие команды мальчиков 2011 года рождения, представляющие хоккейные школы и академии страны.
В рамках финального дня турнира состоится матч между командой «Легенды хоккея» и сборной спортивных блогеров.
За «Легенд» планируют сыграть Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов, Александр Могильный, Александр Якушев, Виталий Прохоров, Александр Овечкин и другие.
В составе команды блогеров сыграют Яркузя, Вобон, Евгенич, Лика Егорова, Ивхоккей, Казанский, Субо и другие.
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