Ковальчук о том, сыграет ли за «Спартак»: «Посмотрим. Ничего не будем загадывать. В клуб пришел хороший тренер, набрали сильных ребят»

Теги Спартак Алексей Жамнов Илья Ковальчук КХЛ Матч ТВ Хоккей

Илья Ковальчук высказался о том, может ли он сыграть за «Спартак».

Нападающий является воспитанником московского клуба. Он не играет с сезона-2020/21.

– Вы говорили, что будете себя выводить летом на пик формы. И мы видим по соцсетям, как вы упорно тренируетесь.

– Нет, пока это только начало. Потихонечку вхожу в форму. Мой тренер Дмитрий Яшанькин сейчас полетит к Кириллу Капризову, чтобы поработать с ним вместе.

– Есть ли шанс, что вы натренируетесь и сыграете за «Спартак» хотя бы к плей-офф?

– Посмотрим. Ничего не будем загадывать, тем более сейчас в «Спартак» пришел хороший тренер, набрали сильных ребят, тренируются.

Я вчера встречался с Алексеем Юрьевичем Жамновым. Мы разговаривали, и он доволен теми, кто в команде. Дай бог им удачи.

– А сколько у вас длится цикл подготовки?

– Где-то четыре недели.

– Вы смотрели церемонию прощального матча Зарипова, и по коже бежали мурашки. А сами вы однажды организуете подобный матч?

– Я даже не хочу загадывать. И дело не в скромности. А в том, как ты чувствуешь на душе. Зарипов в этом году решил устроить праздник для города и всех нас. Мы ведь тоже друг друга давно не видели, приятно пообщаться, набраться позитивных эмоций.

И вызывает уважение, как организован этот матч. Хотел бы сказать спасибо всем, кто принял в этом участие, – сказал Ковальчук.

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1 комментарий

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Mohnatiy
Было бы, конечно, интересно так закольцевать карьеру, но, боюсь больше красивого выхода на пять минут он уже не потянет.
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