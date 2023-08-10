Кузнецов пошутил, что может остаться в России: «Мне просто хорошо дома»

Теги Трактор Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Матч ТВ Хоккей

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов пошутил, что может остаться в России.

В среду в Казани прошел прощальный матч Даниса Зарипова, в котором принял участие Кузнецов.

– Собрался, с Челябинска доехал сюда.

– Ты этим летом что-то задержался.

– Да, может, вообще останусь, не знаю (смеется).

– Есть предложения?

– Мне просто дома хорошо, нравится, – сказал воспитанник «Трактора» Кузнецов.

Президент «Трактора» о приглашении Кузнецова: «Женя – наша легенда, настоящий «тракторист». Остальное я комментировать не буду»

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