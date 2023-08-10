Ковальчук о Зарипове: «Познакомились, когда в НХЛ был локаут в 2004-м. Мы были холостыми, беззаботными. Данис показывал мне и злачные, и хорошие места Казани»
Илья Ковальчук поделился воспоминаниями о знакомстве с Данисом Зариповым.
В среду в Казани прошел прощальный матч Зарипова, в котором принял участие Ковальчук.
– Вы пересекались с молодым Зариповым почти 20 лет назад в «Ак Барсе». Как это было?
– Это был локаут в НХЛ, мы тогда познакомились с ним в 2004 году.
Мы оба были холостыми, беззаботными, много времени проводили вместе. Данис на правах местного парня показывал мне и злачные, и хорошие места Казани, – с улыбкой сказал Ковальчук.
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