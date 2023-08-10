Ковальчук о Зарипове: «Познакомились, когда в НХЛ был локаут в 2004-м. Мы были холостыми, беззаботными. Данис показывал мне и злачные, и хорошие места Казани»

Теги Ак Барс Данис Зарипов Илья Ковальчук КХЛ Хоккей

Илья Ковальчук поделился воспоминаниями о знакомстве с Данисом Зариповым.

В среду в Казани прошел прощальный матч Зарипова, в котором принял участие Ковальчук.

– Вы пересекались с молодым Зариповым почти 20 лет назад в «Ак Барсе». Как это было?

– Это был локаут в НХЛ, мы тогда познакомились с ним в 2004 году.

Мы оба были холостыми, беззаботными, много времени проводили вместе. Данис на правах местного парня показывал мне и злачные, и хорошие места Казани, – с улыбкой сказал Ковальчук.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Agent Smith
Жду статью: "Злачные места по которым ходили Зарипов и Ковальчук что с ними сейчас?"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий