Ковальчук о Зарипове: «Познакомились, когда в НХЛ был локаут в 2004-м. Мы были холостыми, беззаботными. Данис показывал мне и злачные, и хорошие места Казани»

Илья Ковальчук поделился воспоминаниями о знакомстве с Данисом Зариповым.

В среду в Казани прошел прощальный матч , в котором принял участие Ковальчук.

– Вы пересекались с молодым Зариповым почти 20 лет назад в « ». Как это было?

– Это был локаут в НХЛ, мы тогда познакомились с ним в 2004 году.

Мы оба были холостыми, беззаботными, много времени проводили вместе. Данис на правах местного парня показывал мне и злачные, и хорошие места Казани, – с улыбкой сказал .