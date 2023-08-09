Ковальчук о натурализованных игроках и сборной России: «Если кто-то из них будет в команде – значит, есть огромная проблема в российском хоккее»

Теги Сборная России по хоккею Илья Ковальчук КХЛ лимит на легионеров натурализация Матч ТВ Хоккей

Илья Ковальчук высказался о получении легионерами гражданства России.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» Бреннана Менелла. Также о желании стать гражданином РФ заявили нападающий СКА Брендан Лайпсик и защитник «Амура» Кэмерон Ли.

– Вы удивились тому, что легионеры в КХЛ начали массово подавать на российские паспорта?

– Если бы в лиге сделали [лимит] ноль легионеров, то брали бы еще больше паспортов!

Самое главное – понимать, для чего это делается. Или человек в самом деле так относится к нашей Родине, или это для того, чтобы избежать места легионера в команде. Если это первое, то отлично. Если второе, то я против этого.

– А если натурализованных иностранцев потом заиграть за сборную России?

– Если честно… Со всем уважением к тем ребятам, которые берут паспорта, но если кто-то из них будет играть в сборной России – значит, есть огромная проблема в нашем российском хоккее.

У нас огромное количество молодых, зрелых, взрослых пацанов, которые готовы и мечтают защищать честь нашей страны. Я думаю, в первую очередь нужно рассматривать их кандидатуры перед тем, как брать натурализованных иностранцев, – сказал Ковальчук.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Некрасов
Есть одна глобальная проблема в нашем хоккее, это роман борисыч мать его в Ротенберг
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jeff Lebowski
Только в хоккее?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий