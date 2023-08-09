Илья Ковальчук высказался о получении легионерами гражданства России.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» Бреннана Менелла. Также о желании стать гражданином РФ заявили нападающий СКА Брендан Лайпсик и защитник «Амура» Кэмерон Ли.

– Вы удивились тому, что легионеры в начали массово подавать на российские паспорта?

– Если бы в лиге сделали [лимит] ноль легионеров, то брали бы еще больше паспортов!

Самое главное – понимать, для чего это делается. Или человек в самом деле так относится к нашей Родине, или это для того, чтобы избежать места легионера в команде. Если это первое, то отлично. Если второе, то я против этого.

– А если натурализованных иностранцев потом заиграть за сборную России?

– Если честно… Со всем уважением к тем ребятам, которые берут паспорта, но если кто-то из них будет играть в сборной России – значит, есть огромная проблема в нашем российском хоккее.

У нас огромное количество молодых, зрелых, взрослых пацанов, которые готовы и мечтают защищать честь нашей страны. Я думаю, в первую очередь нужно рассматривать их кандидатуры перед тем, как брать натурализованных иностранцев, – сказал .