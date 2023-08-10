Мэр Казани о Зарипове: «Это наш Зидан, который все завоевал в футболе как игрок, а потом взял три ЛЧ как тренер. Вижу Даниса генменеджером и главным тренером»

Мэр Казани сравнил Даниса Зарипова с Зинедином Зиданом.

Прощальный матч 42‑летнего хоккеиста Зарипова прошел в среду в Казани.

– Что испытываете после такого матча?

– Ощущение праздника. Спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нашу легенду, нашего Зарю, и всем тем, кто болеет за «Ак Барс» и российский хоккей. Спасибо «Ак Барсу», президенту клуба Наилю Маганову и всем ребятам, которые приехали, – Александру Овечкину, Павлу Дацюку и всем остальным, кто вышел на площадку.

Очень здорово, что хоккей в Казани, Татарстане и России любят. Посмотрите, какое количество детей пришло на игру – это будущие Зариповы, Морозовы, Овечкины, Ковальчуки и Дацюки. Для этого мы играем в хоккей, поддерживаем его и будем делать все для того, чтобы люди вели здоровый образ жизни, а наши мальчишки росли, равняясь на таких звезд.

– Столько теплых слов было сказано, казалось, что Данис возьмет микрофон и скажет, что все это было большой шуткой и подпишет новый контракт с «Ак Барсом»…

– Уверен, «Ак Барс» подписал бы (смеется). Но у любой песни есть начало и припев. Думаю, что главный куплет Даниса впереди, он должен воспитать новое поколение наших мальчишек, которые будут играть и в «Ак Барсе», и в других клубах российского хоккея, в сборной России.

– Хоккейные люди говорят, что Зарипов вряд ли станет тренером. Скорее, уйдет в бизнес. А вы видите его, к примеру, в политике?

– Вижу Даниса генеральным менеджером любого клуба, и главным тренером, и президентом он тоже способен стать. Все только у него начинается.

Это наш Зинедин Зидан, который все завоевал в футболе будучи игроком, а потом взял три подряд Лиги чемпионов в качестве тренера.

Мы верим в Зарю, верим, что его лучшая песня впереди, – сказал Ильсур Метшин.

Зарипов – 5-кратный обладатель Кубка Гагарина. Три раза он выиграл этот трофей с «Ак Барсом» (2009, 2010, 2018) и еще дважды – с «Металлургом» (2014, 2016).

Гол Овечкина из-под ноги, мэр в первом звене и выведенный из обращения 25-й номер. Прощальный матч Зарипова в Казани

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