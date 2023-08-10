Овечкин о том, какой была бы его прощальная церемония: «Мне еще играть и играть! Куда вы меня провожаете? Даже не задумывался об этом!»
Александр Овечкин сообщил, что еще не задумывался об организации своего прощального матча.
В среду в Казани прошел прощальный матч Даниса Зарипова, в котором принял участие Овечкин.
– Какие у вас впечатления от трогательной церемонии Зарипова?
– Ну почему трогательная? Думаю, человек заслужил такую церемонию своими выступлениями за все клубы и национальную сборную. Почет ему и уважение.
На самом деле, у меня много разных воспоминаний от игры с Зариповым. Конечно, это чемпионат мира в Квебеке или Олимпийские игры. Какой он человек, какой игрок. Этим все сказано.
– Какой была бы церемония у Александра Овечкина?
– Мне еще играть и играть! Куда вы меня провожаете? Я об этом даже не задумывался! – сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.
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