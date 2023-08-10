Овечкин о том, какой была бы его прощальная церемония: «Мне еще играть и играть! Куда вы меня провожаете? Даже не задумывался об этом!»

Александр Овечкин сообщил, что еще не задумывался об организации своего прощального матча.

В среду в Казани прошел прощальный матч , в котором принял участие Овечкин.

– Какие у вас впечатления от трогательной церемонии Зарипова?

– Ну почему трогательная? Думаю, человек заслужил такую церемонию своими выступлениями за все клубы и национальную сборную. Почет ему и уважение.

На самом деле, у меня много разных воспоминаний от игры с Зариповым. Конечно, это чемпионат мира в Квебеке или Олимпийские игры. Какой он человек, какой игрок. Этим все сказано.

– Какой была бы церемония у ?

– Мне еще играть и играть! Куда вы меня провожаете? Я об этом даже не задумывался! – сказал нападающий « » Овечкин.