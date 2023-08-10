Овечкин о том, какой была бы его прощальная церемония: «Мне еще играть и играть! Куда вы меня провожаете? Даже не задумывался об этом!»

Теги Вашингтон Данис Зарипов Александр Овечкин НХЛ Матч ТВ Хоккей

Александр Овечкин сообщил, что еще не задумывался об организации своего прощального матча.

В среду в Казани прошел прощальный матч Даниса Зарипова, в котором принял участие Овечкин.

– Какие у вас впечатления от трогательной церемонии Зарипова?

– Ну почему трогательная? Думаю, человек заслужил такую церемонию своими выступлениями за все клубы и национальную сборную. Почет ему и уважение.

На самом деле, у меня много разных воспоминаний от игры с Зариповым. Конечно, это чемпионат мира в Квебеке или Олимпийские игры. Какой он человек, какой игрок. Этим все сказано.

– Какой была бы церемония у Александра Овечкина?

– Мне еще играть и играть! Куда вы меня провожаете? Я об этом даже не задумывался! – сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.

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1 комментарий

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Артём Толоконников
Живая легенда российского спорта!
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