Эрик Карлссон: «В «Питтсбурге» много сильных игроков, которые добились невероятных успехов. Рад возможности работать с такими ребятами»

Эрик Карлссон высказался касательно своего перехода в «Питтсбург».

Он также рассказал о своих взаимоотношениях с , которого « » обменял в «Каролину» перед сезоном-2022/23.

6 августа Карлссон присоединился к «Пингвинс» в результате трехстороннего обмена с участием «Сан-Хосе» и «Монреаля».

«У меня были напряженные отношения с Бернсом в «Сан-Хосе»? На самом деле мы довольно хорошие друзья. Я просто думаю, что когда вы коллективно не преуспеваете как команда, как правило, ни у кого ничего не получается, и так было долгое время. Просто жаль, что все так обернулось.

Я не предвижу никаких проблем при переходе сюда [в « »], где много сильных игроков, которые находятся здесь долгое время и добились невероятных успехов. Я рад возможности работать вместе с такими ребятами, учиться и совершенствовать свою игру. Я надеюсь, что то, что я привнесу, поможет и им тоже.

Я думаю, в конце концов, мы все пытаемся делать одно и то же – выигрывать хоккейные матчи и завоевывать . Думаю, что для меня это всегда было главным стимулом. Мне нравится играть в важных матчах, и мне нравится быть в успешных командах и добиваться успеха коллективно, как группа.

Очевидно, что я много раз играл против «Питтсбурга» и несколько раз проигрывал им, когда они в итоге выигрывали главный приз. Они знают, как это делать, и игроки, которые были здесь очень долгое время, по-прежнему действительно хорошие игроки.

Я действительно рад присоединиться к этой группе и многому научиться, и в то же время надеюсь привнести что-то новое и помочь им стать еще лучше, потому что это то, что, я думаю, вы должны делать в команде, – помогать друг другу и подталкивать друг друга», – сказал .