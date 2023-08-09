«Питтсбург» опубликовал фото Карлссона в раздевалке: «Он здесь, и он безупречен!»

Эрик Карлссон посетил раздевалку «Питтсбурга».

Шведский защитник и обладатель «Норрис Трофи» в прошлом сезоне присоединился к «Пингвинс» в результате трехстороннего обмена с участием «Сан-Хосе» и «Монреаля».

приехал в расположение клуба, а «Питтсбург» опубликовал фотографию хоккеиста в раздевалке команды.

Также хоккеист встретился с Джейсоном Спеццой, который занимает должность ассистента генерального менеджера «Пингвинс». Карлссон и Спецца вместе играли в «Оттаве».

«Он здесь, и он безупречен», – говорится в подписи к фотографии.

Фото: официальный твиттер «Питтсбурга»

АААААА, Карлссон все-таки перешел в «Питтсбург»! Закончится ли обмен десятилетия чем-то хорошим?