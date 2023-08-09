Овечкин об игре с мэром Казани Метшиным: «Пытаюсь отдавать, ищу его – а он не забивает. Сказал ему, что надо пожестче клюшку держать»
Александр Овечкин высказался об игре с мэром Казани Ильсуром Метшиным.
Форвард дал комментарий в перерыве прощального матча Даниса Зарипова
– Первый период начали бодро. Кузнецов разотдавался [передачами]. А вот фамилия Овечкин не так часто звучала.
– Да я пытаюсь отдать – все-таки играю с мэром. Поэтому пытаюсь отдавать, ищу его – а он не забивает.
– Метшин вам как?
– Пока слабовато. Я ему сказал, что надо пожестче клюшку держать...
– Получается, в перерыве об этом и разговаривали?
– Конечно, конечно.
– А то, что первое звено теперь без Овечкина?
– Ну иногда нужны такие перестановки. Проигрываем все-таки, – сказал Овечкин в эфире «КХЛ ТВ».
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