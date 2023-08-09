Овечкин об игре с мэром Казани Метшиным: «Пытаюсь отдавать, ищу его – а он не забивает. Сказал ему, что надо пожестче клюшку держать»

Александр Овечкин высказался об игре с мэром Казани Ильсуром Метшиным.

Форвард дал комментарий в перерыве прощального матча

– Первый период начали бодро. Кузнецов разотдавался [передачами]. А вот фамилия Овечкин не так часто звучала.

– Да я пытаюсь отдать – все-таки играю с мэром. Поэтому пытаюсь отдавать, ищу его – а он не забивает.

– Метшин вам как?

– Пока слабовато. Я ему сказал, что надо пожестче клюшку держать...

– Получается, в перерыве об этом и разговаривали?

– Конечно, конечно.

– А то, что первое звено теперь без Овечкина?

– Ну иногда нужны такие перестановки. Проигрываем все-таки, – сказал в эфире «КХЛ ТВ».