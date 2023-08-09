Овечкин об игре с мэром Казани Метшиным: «Пытаюсь отдавать, ищу его – а он не забивает. Сказал ему, что надо пожестче клюшку держать»

Теги Вашингтон Данис Зарипов Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов Ильсур Метшин Политика Хоккей

Александр Овечкин высказался об игре с мэром Казани Ильсуром Метшиным.

Форвард дал комментарий в перерыве прощального матча Даниса Зарипова

– Первый период начали бодро. Кузнецов разотдавался [передачами]. А вот фамилия Овечкин не так часто звучала.

– Да я пытаюсь отдать – все-таки играю с мэром. Поэтому пытаюсь отдавать, ищу его – а он не забивает.

– Метшин вам как?

– Пока слабовато. Я ему сказал, что надо пожестче клюшку держать...

– Получается, в перерыве об этом и разговаривали?

– Конечно, конечно.

– А то, что первое звено теперь без Овечкина?

– Ну иногда нужны такие перестановки. Проигрываем все-таки, – сказал Овечкин в эфире «КХЛ ТВ».

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