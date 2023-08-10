Мозякин о натурализации легионеров: «У нас есть российские хоккеисты, которые достойны места в КХЛ»

Теги Сергей Мозякин КХЛ натурализация Р-Спорт Хоккей

Сергей Мозякин высказался о получении легионерами гражданства РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» Бреннана Менелла.

Также о желании стать гражданином РФ заявили нападающий СКА Брендан Лайпсик и защитник «Амура» Кэмерон Ли.

«Сейчас еще рано делать выводы по данной ситуации, обсуждать ее. Но, наверное, у нашего хоккея сейчас такая ситуация, что люди имеют такие варианты и выбирают их.

Не скажу, удивляет меня это или нет. Но я считаю, что у нас есть свои российские хоккеисты, которые достойны места в КХЛ», – сказал лучший бомбардир в истории Фонбет Чемпионата КХЛ Мозякин.

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1 комментарий

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Dorff
При всем огромном уважении к Сергею, прошлый сезон явно показал, что уже сегодня в ряде команд есть целые звенья уровня ВХЛ. Какой им уж там КХЛ. Средний уровень просел, что видно невооруженным глазом. И что делают? Еще клуб добавляют, совсем уж понижая уровень лиги. Натурализация - как минимум поможет создать еще несколько легионерских мест для игроков, действительно достойных играть в КХЛ
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