Мозякин о натурализации легионеров: «У нас есть российские хоккеисты, которые достойны места в КХЛ»

Сергей Мозякин высказался о получении легионерами гражданства РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» Бреннана Менелла.

Также о желании стать гражданином РФ заявили нападающий СКА Брендан Лайпсик и защитник «Амура» Кэмерон Ли.

«Сейчас еще рано делать выводы по данной ситуации, обсуждать ее. Но, наверное, у нашего хоккея сейчас такая ситуация, что люди имеют такие варианты и выбирают их.

Не скажу, удивляет меня это или нет. Но я считаю, что у нас есть свои российские хоккеисты, которые достойны места в КХЛ», – сказал лучший бомбардир в истории Фонбет Чемпионата КХЛ Мозякин.