Овечкин о натурализации: «Кто-то получает канадское, американское гражданство. Почему российское никто не может получить? Наоборот, хорошо!»
Александр Овечкин высказался о получении легионерами гражданства РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» Бреннана Менелла.
Также о желании стать гражданином РФ заявили нападающий СКА Брендан Лайпсик и защитник «Амура» Кэмерон Ли.
«Легионеры получают паспорта России? Кто-то из других стран получает канадское, американское гражданство, это в порядке вещей.
Почему российское гражданство никто не может получить? Наоборот, хорошо!» – сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.
1 комментарий