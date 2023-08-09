Овечкин о натурализации: «Кто-то получает канадское, американское гражданство. Почему российское никто не может получить? Наоборот, хорошо!»

Теги Вашингтон Александр Овечкин КХЛ натурализация Чемпионат.com Хоккей

Александр Овечкин высказался о получении легионерами гражданства РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» Бреннана Менелла.

Также о желании стать гражданином РФ заявили нападающий СКА Брендан Лайпсик и защитник «Амура» Кэмерон Ли.

«Легионеры получают паспорта России? Кто-то из других стран получает канадское, американское гражданство, это в порядке вещей.

Почему российское гражданство никто не может получить? Наоборот, хорошо!» – сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
"Я же получил американское! Ой..", добавил Овечкин.
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