«Ак Барс» предлагал Спронгу зарплату в размере 95-100 млн рублей, с учетом бонусов – 170 млн. Форвард выбрал ЦСКА, так как хотел играть в Москве («Бизнес Online»)

«Ак Барс» предлагал Дэниэлу Спронгу зарплату в размере 95-100 млн рублей.

Ранее 28-летний форвард с опытом выступлений в НХЛ подписал однолетний контракт с ЦСКА. Сообщалось, что его зарплата составит 75 миллионов рублей.

По данным «Бизнес Online», казанский клуб предлагал игроку большую зарплату – от 95 до 100 млн рублей.

С учетом бонусов Спронг мог бы заработать до 170 млн рублей. При этом утверждалось , что в ЦСКА сумма с учетом бонусов может дойти до 225 млн.

Отмечается, что на итоговый выбор Спронга повлияли не только финансовые условия, но и желание играть именно в Москве. Кроме того, нападающий давно знаком с другим новичком армейцев – экс-защитником «Витязя» Джереми Руа .