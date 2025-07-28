«Ак Барс» предлагал Спронгу зарплату в размере 95-100 млн рублей, с учетом бонусов – 170 млн. Форвард выбрал ЦСКА, так как хотел играть в Москве («Бизнес Online»)
«Ак Барс» предлагал Дэниэлу Спронгу зарплату в размере 95-100 млн рублей.
Ранее 28-летний форвард с опытом выступлений в НХЛ подписал однолетний контракт с ЦСКА. Сообщалось, что его зарплата составит 75 миллионов рублей.
По данным «Бизнес Online», казанский клуб предлагал игроку большую зарплату – от 95 до 100 млн рублей.
С учетом бонусов Спронг мог бы заработать до 170 млн рублей. При этом утверждалось, что в ЦСКА сумма с учетом бонусов может дойти до 225 млн.
Отмечается, что на итоговый выбор Спронга повлияли не только финансовые условия, но и желание играть именно в Москве. Кроме того, нападающий давно знаком с другим новичком армейцев – экс-защитником «Витязя» Джереми Руа.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Бизнес Online»
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