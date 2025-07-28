Маркова о том, что не попала в PWHL: «В России на меня свалился реально лютый хейт. И это были не диванные критики, которые пьют пиво. Я никого не обвиняю, но мне очень плохо»

Хоккеистка Илона Маркова эмоционально высказалась о том, что не пробилась в PWHL.

Девушка записала серию видео и со слезами на глазах призналась, что с декабря находится в очень тяжелом эмоциональном состоянии.

В июне прошлого года форвард «Агидели » стала первой в истории россиянкой, выбранной на драфте PWHL – «Бостон» взял Илону под общим 37-м номером.

Она прошла сборы с командой, но контракт подписан не был. В декабре 23-летняя Маркова вернулась в Россию и вновь стала выступать за уфимскую команду.

«Я не хочу вызвать какую-либо жалость – ненавижу, когда меня жалеют. У меня нет цели вызвать у вас какие-то эмоции, чтобы вы меня как-то поддержали. Это для меня не главное, мне это вообще не нужно. Просто это действительно нужно мне, поэтому я записываю это видео. Дело в том, что с декабря я нахожусь в очень тяжелом эмоциональном состоянии, которое я очень усердно скрываю. Скрывала до этого момента.

Я не скрываю своих эмоций, когда нахожусь наедине с собой. Но сейчас я чувствую, что у меня ощущение, что как будто бы я вообще не отдыхала. Я чувствую, что я над собой издеваюсь. Я тренируюсь на износ. Себя ни с кем не сравниваю, просто у меня ощущение такое, что я себя вообще не чувствую, я не слушаю себя. И мне кажется, что я не играю в PWHL, потому что я не заслуживаю, потому что я недостаточно талантлива.

Очень многие люди, когда я приехала в Россию… На меня свалился реально лютый хейт от своих же соотечественников. Когда я ехала в Бостон, меня все поздравляли. Да, конечно, есть завистливые люди, но они меня никогда не трогали. Очень многие люди мне сказали очень много хороших слов. А когда у меня не получилось... Я понимала, что я иду на риск, когда еду обратно.

Но у меня, к сожалению, не было другого варианта. Я знала, что мне будет плохо. Я не знаю, почему так происходит, но, к сожалению, люди так реагируют на неудачи других людей, и для них это была отличная возможность сделать так, чтобы я усомнилась в своих силах, в своем таланте, в своем предназначении, потому что у меня обсессия по хоккею, я очень сильно люблю это дело, я жертвую всем. Реально всем. Абсолютно.

Своей личной жизнью жертвую. Жертвую с финансовой стороны, еще чем-то. Я, конечно, не жалуюсь… Я, правда, очень благодарна, что я здорова, что я жива, что со мной все хорошо, я не живу на улице и прочее. Просто, когда я приехала в декабре в Россию, люди посчитали, что они обязаны сказать мне все эти слова, которые они мне сказали. К сожалению, я это слышала из каждого угла, каждый день, где бы я ни находилась.

Я не хочу называть конкретные фамилии, но таких людей было очень много. И это были не какие-то диванные критики, которые пьют пиво и ничего не понимают в хоккее. Это были и профессиональные спортсмены в том числе, и взрослые люди, и так далее и тому подобное.

Я понимаю, что я очень молода… Я знаю, что вы скажете. Что мои слезы – это бабская история, что я слабая. Да, я слабая, ребят. Я слабая – такая, как есть. Но сейчас я нахожусь на отдыхе со своей семьей, в окружении самых лучших моих людей. И я просто издеваюсь над собой, когда иду на тренировку. Хотя я знаю, что должна отдыхать. Мне кажется, что если я не потренируюсь, то все эти люди будут правы.

Я действительно в себе усомнилась. Я перестала слушать себя. Хотя я очень долго шла к этому - через терапию, через свой опыт. Я всегда анализирую свои действия и стараюсь делать правильные выводы из всего, что происходит в моей жизни. Никогда никого ни в чем не обвиняю.

Я и сейчас не обвиняю этих людей. Понимаю, почему они это делают. Понимаю, почему они это говорят. Головой я понимаю все, но здесь [в душе] я чувствую, что мне очень плохо и настолько невыносимо, что я просто заболела сейчас, я не могу тренироваться. Я просто поняла в своей голове в одну лишь секунду: что я делаю с собой?

Пожалуйста, если вы находитесь в подобной ситуации, если вы небезразличны к своей судьбе, к себе… Я буду очень рада, если мои слова и мой опыт хоть как-то дадут вам почву для размышлений», – сказала Маркова.