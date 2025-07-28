Игроки «Локомотива» привезли Кубок Гагарина к дому Ткаченко: «Возле мемориальной доски наши чемпионы встретились с отцом Ивана и болельщиками 🫶»
Игроки «Локомотива» привезли Кубок Гагарина к дому Ивана Ткаченко.
«Кубок Гагарина возле дома Ивана Ткаченко 🏆
Наши чемпионы привезли главный трофей страны к дому, где прошло детство нашего прославленного земляка.
Возле мемориальной доски они встретились с отцом Ивана – Леонидом Владимировичем, и, конечно, с местными болельщиками 🫶», – говорится в телеграм-канале ярославского клуба.
В минувшем сезоне «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина, обыграв в финале «Трактор» (4-1).
Бывший форвард «Локомотива» Иван Ткаченко погиб в сентябре 2011 года в авиакатастрофе вместе с командой.
Фото: телеграм-канал «Локомотива»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
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