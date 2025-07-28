Игроки «Локомотива» привезли Кубок Гагарина к дому Ткаченко: «Возле мемориальной доски наши чемпионы встретились с отцом Ивана и болельщиками 🫶»

Игроки «Локомотива» привезли Кубок Гагарина к дому Ивана Ткаченко.

«Кубок Гагарина возле дома Ивана Ткаченко 🏆

Наши чемпионы привезли главный трофей страны к дому, где прошло детство нашего прославленного земляка.

Возле мемориальной доски они встретились с отцом Ивана – Леонидом Владимировичем, и, конечно, с местными болельщиками 🫶», – говорится в телеграм-канале ярославского клуба.

В минувшем сезоне «Локомотив» впервые выиграл Кубок Гагарина , обыграв в финале «Трактор» (4-1).

Бывший форвард «Локомотива» Иван Ткаченко погиб в сентябре 2011 года в авиакатастрофе вместе с командой.

Фото: телеграм-канал «Локомотива »