Пастрняк о Слафковски: «Верю, что он продолжит прогрессировать. В прошлом сезоне Юрай вносил больший вклад, чем раньше. Но нужно быть немного скромнее»

Давид Пастрняк считает, что Юраю Слафковски нужно быть поскромнее.

В минувшем сезоне 21-летний форвард «Монреаля » набрал 51 (18+33) очко в 79 играх в регулярном чемпионате НХЛ.

В 5 играх плей-офф 1-й номер драфта НХЛ-2022 забросил 2 шайбы.

«Юрай – все еще молодой игрок, который с каждым годом набирается опыта в НХЛ. В прошлом сезоне уже было видно, что он вносил больший вклад, чем раньше. У него хорошие физические данные, он силен в игре перед воротами и техничен.

Я верю, что он продолжит прогрессировать. Это пойдет только на пользу ему и всему словацкому хоккею. Но ему нужно быть немного скромнее, он должен подавать пример более молодым ребятам», – сказал форвард «Бостона ».