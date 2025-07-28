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Эйзерман хочет помочь сборной США впервые выиграть МЧМ дома: «Это было бы здорово. В этом году я буду одним из самых старших в команде, важно быть лидером»

Коул Эйзерман хочет помочь сборной США впервые выиграть МЧМ дома.

В прошлом году 20-й номер драфта НХЛ-2024 («Айлендерс») стал победителем турнира, набрав 7 (3+4) очков в 7 играх при среднем времени на льду 10:08. 

Напомним, что американцы выиграли два предыдущих турнира. Следующий чемпионат пройдет в Миннеаполисе и Сент-Поле. 

Примечательно, что сборной США ни разу не удалось выиграть МЧМ дома – все 7 побед были одержаны в других странах (4 раза – в Канаде, по разу – в Финляндии, России и Швеции). 

«Помню, что генменеджер [молодежной сборной] Джон Ванбисбрук рассказывал, что у нас не было побед в Швеции. В итоге команда победила там в 2024 году. Теперь нам нужно впервые победить в Штатах. Надеюсь, история повторится, и мы сможем выиграть турнир дома. Это было бы очень здорово, тем более в Миннесоте. 

В этом году я буду одним из самых старших в команде (в августе Эйзерману исполнится 19 лет – Спортс). Для меня важно быть лидером. Играть больше минут, выходить в первой бригаде большинства. Я отыграл прошлый сезон в студенческом хоккее, и это очень важно. Там можно подготовиться к разным ситуациям», – сказал Эйзерман. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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