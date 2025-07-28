Найз хочет сыграть за сборную США на Олимпиаде-2026: «Было бы огромной честью снова выступить на этой сцене. Я должен заслужить это, будет непросто»

Мэттью Найз надеется попасть в состав сборной США на Олимпиаду-2026.

22-летний форвард «Торонто » набрал 58 (29+29) очков в 79 играх в регулярном чемпионате НХЛ в прошлом сезоне, обновив личные рекорды результативности.

Летом клуб и игрок заключили новый контракт на 6 лет с кэпхитом 7,75 миллиона долларов.

В 2022 году Найз принял участие в Олимпиаде в Пекине, на которой не выступали игроки НХЛ. Он набрал 2 (1+1) очка в 4 играх на турнире.

«Для меня было бы огромной честью попасть в команду и снова выступить на этой сцене. Я должен это заслужить.

Знаю, что будет непросто. Многие игроки заслуживают того, чтобы оказаться там. Но если я хорошо начну сезон, смогу показать все, на что способен, и заслужить место в составе, то это будет невероятно», – сказал Найз .