Генменеджер «Аризоны» о переговорах с игроками: «Я сказал им, что строю команды, а не арены. И мы пытаемся создать в пустыне чемпионский коллектив»

Теги Аризона НХЛ Билл Армстронг Хоккей

Генменеджер «Аризоны» рассказал о переговорах со свободными агентами.

На рынке клуб подписал форвардов Джейсона Цукера, Александра Керфута и Ника Бьюгстэда, защитников Трэвиса Дермотта и Троя Стечера.

«Койотис» продолжат выступать на 5-тысячной арене студенческой команды. В настоящее время руководство «Аризоны» изучает потенциальные варианты размещения новой арены на территории штата. 

«Самое большое заблуждение состоит в том, что у нас есть какие-то проблемы с игроками из-за арены. 

Ребятам, которых мы подписали на рынке, я сказал следующее: «Слушайте, я не строю арены. Я создаю команды. Мы пытаемся создать чемпионский коллектив здесь, в пустыне.

Это возможность, которая перед вами». Игроки оценили это», – сказал Билл Армстронг. 

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1 комментарий

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Виталий Коваленко
Судя по новостям в хоккее есть две команды, твердо настроенные на чемпионство: Аризона и Амур.
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