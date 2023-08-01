Генменеджер «Аризоны» о переговорах с игроками: «Я сказал им, что строю команды, а не арены. И мы пытаемся создать в пустыне чемпионский коллектив»

Генменеджер «Аризоны» рассказал о переговорах со свободными агентами.

На рынке клуб подписал форвардов Джейсона Цукера, Александра Керфута и Ника Бьюгстэда, защитников Трэвиса Дермотта и Троя Стечера.

«Койотис» продолжат выступать на 5-тысячной арене студенческой команды. В настоящее время руководство «Аризоны» изучает потенциальные варианты размещения новой арены на территории штата.

«Самое большое заблуждение состоит в том, что у нас есть какие-то проблемы с игроками из-за арены.

Ребятам, которых мы подписали на рынке, я сказал следующее: «Слушайте, я не строю арены. Я создаю команды. Мы пытаемся создать чемпионский коллектив здесь, в пустыне.

Это возможность, которая перед вами». Игроки оценили это», – сказал Билл Армстронг.