«Аризона» подтвердила переход Дамбы. Соглашение – на год и 3,9 млн долларов

Теги переходы Миннесота Аризона НХЛ Мэтт Дамба Хоккей

«Аризона» сообщила о переходе Мэтта Дамбы.

«Койотис» подписали однолетнее соглашение с 29-летним защитником с зарплатой 3,9 миллиона долларов.

Ранее в НХЛ канадец выступал только за «Миннесоту» (с сезона-2013/14).

В минувшем сезоне провел 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 14 (4+10) очков при полезности «минус 8» и среднем времени на льду 21:16.

В его активе 104 силовых приема (7-е место в команде) и 116 блоков (4-е).

В 6 матчах в плей-офф отметился 2 (0+2) баллами.

Всего в НХЛ Дамба провел 598 матчей и набрал 236 (79+157) очков. В 49 играх в Кубке Стэнли – 15 (5+10) баллов.

Его средняя зарплата по прошлому 5-летнему контракту составляла 6 млн долларов.

3 комментария

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Ответ NeSt274
Что в нем отличного? В Минесоте даже близко на 6 млн не выглядел. 3-4 - уже ближе к реальности
Так ему и не дали 6, стоит учесть что в Аризону игроки едут не охотно, да у Мэтта слабый сезон был, но это не значит что он всегда будет играть слабо. Ему 29 и вообще не удивлюсь если он проведет хороший сезон
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Отличный игрок, думаю в Аризоне проведет хороший сезон и потом подпишет долгосрочный контракт
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