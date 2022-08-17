Дмитрий Орлов: «С Кубком Стэнли ничто не сравнится. Эти эмоции непередаваемы»

поделился воспоминаниями о победе в Кубке Стэнли.

– Ты можешь сравнить свои не то что эмоции, а праздник, который был в сборной России в 2014 году после победы на чемпионате мира и когда «Вашингтон» взял ?

– К сожалению, в 2014 году я был в Америке, прооперировался уже – кисть сломал. Но, конечно, ничто не сравнится с Кубком Стэнли.

Когда мы уже выиграли, нам прислали все файлы – и мы с супругой сели, смотрим наши эмоции в раздевалке: когда каждый заходит, что он кричит, кто купается в шампанском на полу. Вот эта вся атмосфера на часовом видео. Это было ценно тем, что была одна команда – и это было настолько круто, что мы такой путь прошли.

Брать тех же Сашу [Овечкина], Ники [Бэкстрема] – они столько лет пытались, столько шли к этому, столько лет уже отыграли, и все не удавалось. Ты видишь, как они на это смотрят, а потом видишь молодых ребят, которые только первый год в лиге, что они вообще еще не понимают, чего достигли. , который столько лет в лиге и не мог пройти второй раунд. И тут мы все выиграли.

И вот эта вся атмосфера, аура... Смотришь – слезы наворачиваются, насколько это было круто и снято со всех ракурсов. Каждая эмоция. Память такая, что можно будет потом посмотреть через какое-то время.

– Повторить хочется?

– Да, потому что эти эмоции непередаваемы. Семья тоже находилась рядом, потом все выходят на лед. Болельщики, которые прилетели… И то, что мы были в – там нереальная атмосфера, наверное, самая лучшая в лиге на данном этапе. Как они зашли в первый год – разорвали прям всю лигу, настолько у них пиар вообще сработал.

На разминку выходишь – и уже музыка играет, танцовщицы, болельщики, ты уже готов играть, тебе не надо разминаться, ты уже настолько заряжен, что готов играть. Реально атмосфера такая, что другим командам только расти и расти в этом плане, – сказал защитник «Вашингтона».

«Овечкин с Кузей постоянно любят покататься к чужим вратарям, поговорить. А я туда не доезжаю». Классные истории от защитника «Вашингтона»