Овечкин об Орлове в «Каролине»: «Жаль, что он не подписал с «Вашингтоном»
Александр Овечкин оценил переход экс-защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова в «Каролину».
— Как идет ваша подготовка к сезону? Все ли хорошо?
— Все идет по плану. Конечно, есть определенные трудности. Но пытаемся с ними справиться.
— Что за трудности?
— Например, погода — то жарко, то холодно. То перекрывают, то закрывают. Вот это я имел в виду.
— Порадовались за Орлова, что он получил хороший контракт от «Каролины»?
— Да, конечно. Жаль только, что он не подписал с нами. Опять же, это бизнес. Кто‑то приходит, кто‑то уходит, – сказал капитан «Вашингтона».
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