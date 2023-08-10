Овечкин об Орлове в «Каролине»: «Жаль, что он не подписал с «Вашингтоном»

Александр Овечкин оценил переход экс-защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова в «Каролину».

— Как идет ваша подготовка к сезону? Все ли хорошо?

— Все идет по плану. Конечно, есть определенные трудности. Но пытаемся с ними справиться.

— Что за трудности?

— Например, погода — то жарко, то холодно. То перекрывают, то закрывают. Вот это я имел в виду.

— Порадовались за , что он получил хороший контракт от «Каролины»?

— Да, конечно. Жаль только, что он не подписал с нами. Опять же, это бизнес. Кто‑то приходит, кто‑то уходит, – сказал капитан « ».