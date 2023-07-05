Дмитрий Орлов: «Каролина» – хорошая команда, поэтому я ее выбрал. Был ли вариант с «Вашингтоном»? Никто об этом не узнает»

Теги Каролина Вашингтон НХЛ Дмитрий Орлов Спорт-Экспресс Хоккей

Дмитрий Орлов прокомментировал подписание двухлетнего контракта с «Каролиной».

– Получился стрессовый месяц, потому что я не знал, где могу оказаться. Слава богу, это закончилось, теперь я понимаю, что буду играть в «Каролине» ближайшие два сезона. Хорошая команда, поэтому я ее и выбрал. Надеюсь, меня ждут хорошие два года.

– Сколько было вариантов?

– На самом деле, не так много. Если посмотреть на рынок, все контракты достаточно короткие. У команд немного свободных денег.

– Был ли среди претендентов «Вашингтон»?

– Никто об этом не узнает, – сказал защитник.

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