Дмитрий Орлов: «Каролина» – хорошая команда, поэтому я ее выбрал. Был ли вариант с «Вашингтоном»? Никто об этом не узнает»
Дмитрий Орлов прокомментировал подписание двухлетнего контракта с «Каролиной».
– Получился стрессовый месяц, потому что я не знал, где могу оказаться. Слава богу, это закончилось, теперь я понимаю, что буду играть в «Каролине» ближайшие два сезона. Хорошая команда, поэтому я ее и выбрал. Надеюсь, меня ждут хорошие два года.
– Сколько было вариантов?
– На самом деле, не так много. Если посмотреть на рынок, все контракты достаточно короткие. У команд немного свободных денег.
– Был ли среди претендентов «Вашингтон»?
– Никто об этом не узнает, – сказал защитник.
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