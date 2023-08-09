Третьяк о натурализации: «Взять гражданство – большой шаг в жизни человека, на это нужно решиться. Многие говорят, что это обход лимита. Посмотрим, как будет дальше»
Владислав Третьяк высказался о получении легионерами гражданства России.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» Бреннана Менелла.
Также о желании стать гражданином РФ заявили нападающий СКА Брендан Лайпсик и защитник «Амура» Кэмерон Ли.
– Как относитесь к тому, что много иностранцев берут российский паспорт?
– Каждый сам решает свою судьбу. Иностранец сам решает, идти сюда или нет.
Взять гражданство – это большой шаг в жизни человека, на это нужно решиться. Многие говорят, что это обход лимита, посмотрим, как будет дальше. Посмотрим, как будут развиваться события, – заявил президент ФХР Третьяк.
И на этом эпоха раздачи паспортов временно приостановится.
Но ##### это же надо умудриться хоккей довести до такого состояния.