Владислав Третьяк высказался о получении легионерами гражданства России.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» Бреннана Менелла.

Также о желании стать гражданином РФ заявили нападающий СКА Брендан Лайпсик и защитник «Амура» Кэмерон Ли.

– Как относитесь к тому, что много иностранцев берут российский паспорт?

– Каждый сам решает свою судьбу. Иностранец сам решает, идти сюда или нет.

Взять гражданство – это большой шаг в жизни человека, на это нужно решиться. Многие говорят, что это обход лимита, посмотрим, как будет дальше. Посмотрим, как будут развиваться события, – заявил президент ФХР Третьяк.