Третьяк о натурализации: «Взять гражданство – большой шаг в жизни человека, на это нужно решиться. Многие говорят, что это обход лимита. Посмотрим, как будет дальше»

Теги ФХР Владислав Третьяк КХЛ лимит на легионеров натурализация Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк высказался о получении легионерами гражданства России.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» Бреннана Менелла.

Также о желании стать гражданином РФ заявили нападающий СКА Брендан Лайпсик и защитник «Амура» Кэмерон Ли.

– Как относитесь к тому, что много иностранцев берут российский паспорт?

– Каждый сам решает свою судьбу. Иностранец сам решает, идти сюда или нет.

Взять гражданство – это большой шаг в жизни человека, на это нужно решиться. Многие говорят, что это обход лимита, посмотрим, как будет дальше. Посмотрим, как будут развиваться события, – заявил президент ФХР Третьяк.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
s_h_a_m_a_n
Клубы впишутся в новый лимит
И на этом эпоха раздачи паспортов временно приостановится.
Но ##### это же надо умудриться хоккей довести до такого состояния.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Angelgirl
Ответ Uriah Heep
А у Третьяка иное мнение?!
А у него не может быть своего мнения, туго соображает даже видя очевидное, нужно чтобы кто-то подсказал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uriah Heep
А у Третьяка иное мнение?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий