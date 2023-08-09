Морозов о натурализации: «Может, это будет хорошо для сборной России, выбора будет больше. Если игрок хочет оформить гражданство, почему бы и нет. Это не противозаконно»

Теги Сборная России по хоккею Алексей Морозов КХЛ лимит на легионеров натурализация Р-Спорт Хоккей

Алексей Морозов высказался о получении легионерами гражданства России.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» Бреннана Менелла. Также о желании стать гражданином РФ заявили нападающий СКА Брендан Лайпсик и защитник «Амура» Кэмерон Ли.

«Может, это будет хорошо для сборной России, когда нас допустят до международных соревнований. Будет больше выбора игроков.

Если игрок хочет оформить российское гражданство, то почему бы и нет. Это не противозаконно.

Обход лимита на легионеров? У иностранца должно быть желание получить российское гражданство. Это ведь еще нужно договориться с игроком. Тем более у нас нет такого, что все поголовно оформляют российское гражданство. Только те, кто этого хочет», – заявил президент Фонбет Чемпионата КХЛ Морозов.

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8 комментариев

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Bartez1986
Морозов невероятно дискредитировал себя как управленец. Просто позорище. А ведь был хорошим и уважаемым игроком
+7
-2
+5
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svft
Это не противозаконно
---------
не вопрос. на общих основаниях
+2
0
+2
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IS
Ой Лёша как же ужесточение лимита, для того чтоб молодежь развивалась?)
+1
-1
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Да, начинать лучше с канадцев, у них есть хорошие ребята
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Uriah Heep
Профанация, которая, ясен день, только вредит отечественному хоккею.
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Dr. J 24
Морозов просто говорящая голова
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Sony B
Заслуженный мастер спорта Морозов Алексей,или ты на х....
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