Морозов о натурализации: «Может, это будет хорошо для сборной России, выбора будет больше. Если игрок хочет оформить гражданство, почему бы и нет. Это не противозаконно»

Алексей Морозов высказался о получении легионерами гражданства России.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России защитника «Динамо» Бреннана Менелла. Также о желании стать гражданином РФ заявили нападающий СКА Брендан Лайпсик и защитник «Амура» Кэмерон Ли.

«Может, это будет хорошо для сборной России, когда нас допустят до международных соревнований. Будет больше выбора игроков.

Если игрок хочет оформить российское гражданство, то почему бы и нет. Это не противозаконно.

Обход лимита на легионеров? У иностранца должно быть желание получить российское гражданство. Это ведь еще нужно договориться с игроком. Тем более у нас нет такого, что все поголовно оформляют российское гражданство. Только те, кто этого хочет», – заявил президент Фонбет Чемпионата КХЛ Морозов.