Третьяк о Евро-Азиатском Кубке Дружбы: «Это будут яркие и принципиальные матчи, которые подарят живые эмоции всем любителям хоккея»

Владислав Третьяк высказался о проведении Евро-Азиатского Кубка Дружбы.

Первый этап турнира среди клубов России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана пройдет в Гродно с 16 по 19 августа.

«Прошедший в декабре турнир с участием лучших клубов Экстралиги и доказал свою состоятельность – полные трибуны в белорусском Жлобине стали свидетелями бескомпромиссного хоккея.

В этом году принято решение расширить не только формат турнира, но и географию участников. Клубы из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана в двухраундовом противостоянии будут выявлять сильнейшего.

Это будут яркие и принципиальные матчи, которые дадут неоценимый опыт хоккеистам, а всем любителям хоккея подарят живые эмоции от классного хоккея», – заявил президент ФХР Третьяк.