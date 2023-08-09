Третьяк о Евро-Азиатском Кубке Дружбы: «Это будут яркие и принципиальные матчи, которые подарят живые эмоции всем любителям хоккея»

Теги ФХР болельщики Владислав Третьяк ВХЛ Экстралига Хоккей

Владислав Третьяк высказался о проведении Евро-Азиатского Кубка Дружбы.

Первый этап турнира среди клубов России, Беларуси, Казахстана и Узбекистана пройдет в Гродно с 16 по 19 августа.

«Прошедший в декабре турнир с участием лучших клубов Экстралиги и ВХЛ доказал свою состоятельность – полные трибуны в белорусском Жлобине стали свидетелями бескомпромиссного хоккея.

В этом году принято решение расширить не только формат турнира, но и географию участников. Клубы из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана в двухраундовом противостоянии будут выявлять сильнейшего.

Это будут яркие и принципиальные матчи, которые дадут неоценимый опыт хоккеистам, а всем любителям хоккея подарят живые эмоции от классного хоккея», – заявил президент ФХР Третьяк.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильнур Хасанов
без китайцев, монгол, и северных корейцев это не азиатские игры.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ГЕНПЛАН
Ответ Ильнур Хасанов
без китайцев, монгол, и северных корейцев это не азиатские игры.
А без шведов, финнов, чехов и не европейские))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mistic69
Узбеков то обыграем?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pertinax Gandi
Наши братья монголы будут?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
В чем принципиальность матчей? Смешно об этом слышать. Команды(кроме России) в жизни ничего не выиграли, хоккей, которые они показывают это даже не ВХЛ. Что за бред?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильнур Хасанов
Ответ ГЕНПЛАН
А без шведов, финнов, чехов и не европейские))
Ну в замерзающую европу нас пока не пускают, приходится довольствоваться друзьями из азии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий