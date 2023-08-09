Третьяк стал амбассадором спартакиады «Моспром»: «Он для многих может стать примером и стимулом для занятия спортом»

Теги ФХР Владислав Третьяк любительский хоккей Хоккей

Президент ФХР Владислав Третьяк стал амбассадором спартакиады «Моспром».

Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Отборочные состязания между столичными промышленниками в самом разгаре. Более 4,4 тысячи сотрудников промпредприятий уже сейчас борются за выход в финал.

Одним из амбассадоров состязаний стал заслуженный мастер спорта Владислав Третьяк. Он для многих может стать примером и стимулом для занятия спортом, в том числе хоккеем», – сказал Овчинский.

Он подчеркнул, что хоккей уже пять лет входит в список дисциплин спартакиады и пользуется популярностью у промышленников. В прошлом году за победу в хоккее соревновались 13 команд (312 человек из 17 предприятий).

Третьяк поддержит спортсменов на финальных играх спартакиады, которые пройдут 2 сентября в рамках Московского урбанистического форума.

В этом году участие в спартакиаде промышленников примут свыше 6 тысяч человек. Они будут побороться за победу в соревнованиях по 12 видам спорта: бильярду, плаванию, киберспорту, шахматам, легкой атлетике, баскетболу 3×3, волейболу, настольному теннису, хоккею, футболу, дартсу и тэг-регби.

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1 комментарий

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stakkato
Ну наконец-то..амбасадор первенства водокачки..
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