Третьяк о спартакиаде «Моспром»: «Столичные заводы и фабрики по праву считаются одними из самых высокотехнологичных. Рад стать частью развития спорта среди промышленников»

Теги ФХР Владислав Третьяк любительский хоккей Хоккей

Владислав Третьяк высказался о спартакиаде «Моспром».

Президент ФХР стал амбассадором соревнований. 

«Столичные заводы и фабрики по праву считаются одними из самых передовых и высокотехнологичных, а еще они очень спортивные.

Проведение подобных мероприятий среди сотрудников – важный тренд, который помогает выявить спортивные способности, укрепить отношения в коллективе, отлично провести время и поднять спортивный дух.

Я рад стать частью этого движения – развития спорта среди столичных промышленников», – сказал Третьяк.

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