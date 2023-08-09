Третьяк о спартакиаде «Моспром»: «Столичные заводы и фабрики по праву считаются одними из самых высокотехнологичных. Рад стать частью развития спорта среди промышленников»

Владислав Третьяк высказался о спартакиаде «Моспром».

Президент ФХР стал амбассадором соревнований.

«Столичные заводы и фабрики по праву считаются одними из самых передовых и высокотехнологичных, а еще они очень спортивные.

Проведение подобных мероприятий среди сотрудников – важный тренд, который помогает выявить спортивные способности, укрепить отношения в коллективе, отлично провести время и поднять спортивный дух.

Я рад стать частью этого движения – развития спорта среди столичных промышленников», – сказал Третьяк.