Гранлунд о времени в «Питтсбурге»: «Обмен не сработал ни для меня, ни для команды. Уверен, что в «Сан-Хосе» получится лучше»

Микаэль Гранлунд сказал, что не успел адаптироваться в «Питтсбурге» после обмена.

Финский нападающий перешел в «Пингвинс» из «Нэшвилла» перед дедлайном.

В 21 матче регулярного чемпионата за новую команду он набрал 5 (1+4) очков.

В итоге Гранлунд стал частью компенсации, которую получил « » за переход Эрика Карлссона в « ».

«Обмен на дедлайне – это всегда непростая ситуация. Когда меня обменяли в «Нэшвилл» из «Миннесоты», мне понадобилось время на адаптацию. То же было и здесь. Твоя роль, твои партнеры, твое игровое время – все это имеет значение.

В то же время, нужно честно оценивать себя. Я уверен, что здесь у меня получится лучше, чем в «Питтсбурге». Я очень рад этой возможности.

Обмен в «Питтсбург» не сработал ни для меня, ни для команды. Уверен, что в следующем сезоне будет иначе», – сказал .