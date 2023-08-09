Гранлунд о времени в «Питтсбурге»: «Обмен не сработал ни для меня, ни для команды. Уверен, что в «Сан-Хосе» получится лучше»
Микаэль Гранлунд сказал, что не успел адаптироваться в «Питтсбурге» после обмена.
Финский нападающий перешел в «Пингвинс» из «Нэшвилла» перед дедлайном.
В 21 матче регулярного чемпионата за новую команду он набрал 5 (1+4) очков.
В итоге Гранлунд стал частью компенсации, которую получил «Сан-Хосе» за переход Эрика Карлссона в «Питтсбург».
«Обмен на дедлайне – это всегда непростая ситуация. Когда меня обменяли в «Нэшвилл» из «Миннесоты», мне понадобилось время на адаптацию. То же было и здесь. Твоя роль, твои партнеры, твое игровое время – все это имеет значение.
В то же время, нужно честно оценивать себя. Я уверен, что здесь у меня получится лучше, чем в «Питтсбурге». Я очень рад этой возможности.
Обмен в «Питтсбург» не сработал ни для меня, ни для команды. Уверен, что в следующем сезоне будет иначе», – сказал Гранлунд.
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