На прощальный матч Зарипова продали более 5 тысяч билетов менее чем за сутки
На прощальный матч Даниса Зарипова продали более 5 тысяч билетов меньше чем за сутки.
Игра пройдет 9 августа на «Татнефть Арене» в Казани. Продажа билетов стартовала в понедельник в 13:00 по московскому времени.
«Менее чем за сутки продано более 5 тысяч билетов на прощальный матч Даниса Зарипова», – сообщили в пресс-службе казанского «Ак Барса».
В матче примут участие Алексей Морозов, Сергей Зиновьев, Александр Радулов, Александр Овечкин, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Александр Семин, Евгений Медведев, Алексей Чупин, Вадим Епанчинцев, Кирилл Петров, Артем Лукоянов, Александр Бурмистров, Зинэтула Билялетдинов, Илья Воробьев и другие.
Овечкин, Дацюк, Быков и Знарок приедут на прощальный матч Зарипова. Коварж и Нико Капанен отказались из-за политики («Бизнес Online»)
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