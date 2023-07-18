На прощальный матч Зарипова продали более 5 тысяч билетов менее чем за сутки

На прощальный матч Даниса Зарипова продали более 5 тысяч билетов меньше чем за сутки.

Игра пройдет 9 августа на «Татнефть Арене» в Казани. Продажа билетов стартовала в понедельник в 13:00 по московскому времени.

«Менее чем за сутки продано более 5 тысяч билетов на прощальный матч », – сообщили в пресс-службе казанского « ».

В матче примут участие , Сергей Зиновьев, , , Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Александр Семин, Евгений Медведев, Алексей Чупин, Вадим Епанчинцев, Кирилл Петров, Артем Лукоянов, Александр Бурмистров, Зинэтула Билялетдинов, Илья Воробьев и другие.

Овечкин, Дацюк, Быков и Знарок приедут на прощальный матч Зарипова. Коварж и Нико Капанен отказались из-за политики («Бизнес Online»)